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நொடியில் தவிர்க்கப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமான விபத்து: ஓடுதளத்தில் நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்ட 2 விமானங்கள்!

விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கையின் பேரில் விமானம் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டு விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 11:02 AM IST

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மும்பை: மும்பை விமானநிலையத்தில் ஒரே ஓடுதளத்தில் இரண்டு ஏர் இந்தியா விமானங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொள்ள இருந்த நிலையில், விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளரின் துரித செயல்பாட்டில் மிகப்பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் விமான நிலையங்களில் மும்பை விமான நிலையம் மிக முக்கியமானது. இங்கு செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) இரவு 10 மணியளவில், ஒரே ஓடுதளத்தில் ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டதுள்ளது.

விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளரின் துரித நடவடிக்கையால், ஓடுதளத்தில் இருந்து புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமான நிறுத்தப்பட்டு மிகப்பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. சிலிகுரியில் இருந்து வந்த மும்பை வந்த ஏர் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் விமானம் ஓடுதள பாதையில் இருந்து செல்வதற்கு முன்பாகவே, டெல்லி செல்ல தயாராக இருந்த ஏர் இந்தியா விமானம் ஓடுதளத்தில் இருந்து புறப்பட தொடங்கியது.

இரண்டு விமானங்களும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொள்ளும் சூழல் உருவான நிலையில், விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர் உரிய நேரத்தில் கொடுத்த எச்சரிக்கையினால், ஓடுதளத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானம் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது.

இந்த தகவலை உறுதி செய்த ஏர் இந்தியா நிறுவனம், ”ஜூலை 7-ஆம் தேதி மும்பையில் இருந்து டெல்லி செல்ல விருந்த AI816 விமானம் ஓடுதளத்தில் இருந்து புறப்பட்ட நிலையில், விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து வந்த வழிமுறைகளின்படி நிறுத்தப்பட்டு மீண்டும் விமானம் நிறுத்துமிடத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், விமானத்தில் இருந்தவர்கள் பாதுகாப்பாகச் செல்ல தேவையான வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டதாகவும், இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் எனவும் மும்பை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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ஏர் இந்தியா தரப்பில் இருந்து, பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏர் இந்தியா AI816 விமானம் பெரிய உருவம் கொண்ட Boeing 777-300 ER மாடல் என்றும், ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் AIX1547 மாடல் குறுகிய உருவ அமைப்பு கொண்ட Boeing 737 MAX 8 மாடல் விமானம் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜூன் 12, 2025 அன்று, ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் விமானம் அகமதாபாத்தில் வைத்து கீழே விழுந்து வெடித்து சிதறியதில், அதில் பயணம் செய்த ஒருவரை தவிர்த்து அனைவரும் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், தினமும் பரபரப்பான சூழலில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மும்பை விமான நிலையத்தில் நல்வாய்ப்பாக பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

MUMBAI AIRPORT ACCIDENT AVERTED
AIR INDIA
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்
விமான விபத்து தவிர்ப்பு
AIR INDIA PLANE ACCIDENT AVERTED

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