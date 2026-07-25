'தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா ஜனநாயகத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி' - சோனம் வாங்சுக்
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் நாட்டின் 'ஜென் ஜி' இளைஞர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் என சோனம் வாங்சுக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : July 25, 2026 at 4:18 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்திருப்பது ஜனநாயகத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என்று பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தெரிவித்துள்ளார்.
குருகிராம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சோனம் வாங்சுக் 'எக்ஸ்' சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் வெற்றிக் குறிக்கும் இரு விரல்களை தூக்கி காட்டியபடி புகைப்படத்தை பகிர்ந்து, உணர்ச்சிப்பூர்வமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில் அவர், "இது ஜனநாயகத்திற்குக் கிடைத்த மிகப் பெரிய வெற்றி. வீதிகளிலிருந்து நேரடியாக கிடைத்த ஜனநாயகம் இது. அமைதி, பொறுமை மற்றும் விடாமுயற்சிக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி இது.
மறைமுக அச்சுறுத்தலையும், அது பற்றிய அச்சத்தையும் தூக்கியெறிந்து விட்டு, நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும் எழுச்சி பெற்று நின்ற அனைத்து குடிமக்களுக்கும் எனது நன்றிகள்.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் நாட்டின் 'ஜென் ஜி' இளைஞர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இந்த தார்மீகப் போராட்டம் இப்போது முடிந்துள்ளது. இனி கல்வித் துறை சீர்திருத்தங்களை நோக்கிய பயணம் தொடங்கும்" என்று சோனம் வாங்சுக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
முன்னதாக, தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகாமலேயே சோனம் வாங்சுக் தனது 26 நாள் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்டதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக நேற்று இரவு அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில், "பேச்சுவார்த்தையின் போது கல்வி அமைச்சரின் ராஜிநாமாவை நான் இறுதி நிபந்தனையாக வலியுறுத்தவில்லை. ஏனெனில், போராடிய மாணவர்கள் மீது காவல் துறையினர் பழிவாங்கும் நோக்கில் புதிய வழக்குகள் போட்டு விடக் கூடாது என்பதும், அவர்களின் பாதுகாப்புமே என் முதல் இலக்காக இருந்தது.
எனினும், அமைச்சரின் ராஜிநாமா விவகாரத்தில் அரசு பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறது என்பதையும், அவர்களின் பிம்பம் நாடு தழுவிய அளவில் சேதமடைவதையும் நான் உணர்ந்தேன்.
எனவே, மத்திய கல்வி அமைச்சர் நீண்ட காலம் தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல் விரைவில் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று ராஜிநாமா செய்வார்" என்று அவர் கூறியிருந்தார்.