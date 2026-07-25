தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா: மாணவர் இயக்கத்திலிருந்து தலைவரானவர், இன்று இலக்கானது ஏன்?
இன்று மாணவர்களின் எதிர்ப்பால் பதவி விலகியுள்ள தர்மேந்திர பிரதான், 1997-ஆம் ஆண்டு ஒடிசாவில் ஒரு மாணவர் தலைவராக இதே போன்ற வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்திற்காக வீதியில் இறங்கிப் போராடியவர் என்பது வரலாற்றின் விசித்திரமான முரண்.
Published : July 25, 2026 at 2:32 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நாட்டையே உலுக்கி வரும் நிலையில், போராட்டங்களின் முதன்மை இலக்காக இருந்த அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், தான் ராஜினாமா செய்வதாக தமது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.
இன்று வினாத்தாள் கசிவு புகார்களால் மாணவர்களின் எதிர்ப்பை சந்தித்த தர்மேந்திர பிரதான், 1997-ஆம் ஆண்டு ஒடிசாவில் ஒரு மாணவர் தலைவராக இதே போன்ற வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்திற்காக வீதியில் இறங்கிப் போராடியவர் என்பது வரலாற்றின் விசித்திரமான முரண்.
July 25, 2026
தர்மேந்திர பிரதான் ஒடிசாவின் உத்கல் பல்கலைக்கழகத்தில் மானுடவியல் படித்து கொண்டிருந்த போது, வலதுசாரி மாணவர் அமைப்பான அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தில் (ABVP) இணைந்து தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கினார்.
1997-ல் அவர் ஏபிவிபி அமைப்பின் தேசியச் செயலாளராக பொறுப்பு வகித்தார். அப்போது ஒடிசாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஜே.பி. பட்நாயக் ஆட்சியின் போது, JEE தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இதற்கு எதிராக தலைநகர் புவனேஸ்வரில் உள்ள சட்டப் பேரவைக்கு வெளியே சுமார் 1,500 மாணவர்களைத் திரட்டி தர்மேந்திர பிரதான் மிகப் பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்.
இந்த போராட்டம் பற்றி அந்நாளில் தர்மேந்திர பிரதானுடன் இணைந்து போராட்டம் நடத்திய பேராசிரியர் பிரஷாந்த் ராவத் ஈடிவி ஒடிய மொழி சேவையிடம் பேசுகையில்,"தொடக்கத்தில் அமைதியாக நடந்து கொண்டிருந்த இந்த போராட்டம் திடீரென வன்முறையாக மாறியது. காவல் துறையினர் நடத்திய தடியடியில் தர்மேந்திர பிரதான் கடுமையாக தாக்கப்பட்டு, பலத்த எலும்பு முறிவுகளுடன் காயமடைந்தார்." என நினைவு கூர்ந்தார்.
அன்று மாணவர் உரிமைக்காகவும், தேர்வு முகமைகளின் வெளிப்படைத்தன்மைக்காகவும் போராடிய தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிராகவே, நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும் என இன்றைய தலைமுறை மாணவர்கள் டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் முழக்கமிட்டனர்.
யார் இந்த தர்மேந்திர பிரதான்?
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மிக முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக விளங்குகிறார் தர்மேந்திர பிரதான். 1969-ல் ஒடிசாவின் தல்சேர் பகுதியில் பிறந்த இவர், 1998-ல் வாஜ்பாய் ஆட்சியில் மத்திய இணை அமைச்சராக இருந்த தேவேந்திர பிரதானின் மகன்.
தர்மேந்திர பிரதான் 2000-ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக ஒடிசா சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பின்னர் 2004-ல் தேவ்கர் தொகுதியிலிருந்து மக்களவைக்கு தேர்வானார். அதன் பிறகு பீகார் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச மாநிலங்களில் இருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவி வகித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 2014 மற்றும் 2019 அமைச்சரவைகளில் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத் துறை அமைச்சராக பணியாற்றினார். நாடு முழுவதும் ஏழைப் பெண்களுக்கு இலவச சிலிண்டர் வழங்கும் 'பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' (PM Ujjwala Yojana) திட்டத்தை கிராம அளவில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியதன் மூலம் மோடி மற்றும் அமித் ஷாவின் நம்பிக்கைக்குரியவராக மாறினார்.
2024 பொதுத்தேர்தலில் ஒடிசாவின் சம்பல்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்று, தற்போது மத்திய கல்வி அமைச்சராக பதவி வகித்து வருகிறார்.
வி.கே.பாண்டியனுக்கு எதிராக பிரச்சாரம்
ஒடிசாவில் 24 ஆண்டுகளாக அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய நவீன் பட்நாயக்கின் பிஜு ஜனதா தளம் ஆட்சியை வீழ்த்தி, 2024 ஜூன் மாதம் பாஜக அங்கு அரியணை ஏறுவதற்கு காரணகர்த்தாவாக செயல்பட்டவர் தர்மேந்திர பிரதான்.
ஒடிசா முன்னாள் முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்கின் வலதுகரமாக திகழ்ந்தவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வி.கே.பாண்டியன். நவீன் பட்நாயக் உடல்நலம் குன்றியதை தொடர்ந்து, ஒடிசா அரசின் முழு அதிகாரத்தையும், பிஜேடி கட்சியின் முக்கிய முடிவுகளையும் வி.கே.பாண்டியனே கட்டுப்படுத்தி வந்ததாகக் கூறப்பட்டது.
அப்போது நடைபெற்ற மக்களவை மற்றும் ஒடிசா சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில், தர்மேந்திர பிரதான் மிக தீவிரமான ஒரு பிராந்திய உணர்வு பிரச்சாரத்தை கையில் எடுத்தார். "24 ஆண்டுகளாக ஒடிசாவை ஆண்ட நவீன் பட்நாயக்கின் ஆட்சியை திரைமறைவிலிருந்து ஒரு வெளிமாநிலத்தவர் (தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்) கட்டுப்படுத்துகிறார். ஒடிசா மண்ணின் மைந்தர்கள் தான் ஒடிசாவை ஆள வேண்டும்" என்ற 'ஒடியா அஸ்மிதா' என்ற முழக்கத்தை மாநிலம் முழுவதும் தீவிரமாக கொண்டு சேர்த்தார். பாஜகவின் பிற தலைவர்களும் இதே பிரசாரத்தை பின் தொடர்ந்தனர்.
தர்மேந்திர பிரதானின் இந்த பிரச்சாரம், மொத்தமுள்ள 21 மக்களவைத் தொகுதிகளில் 20-ஐ பாஜக கைப்பற்றியதுடன், சட்டப் பேரவைத் தேர்தலிலும் பெரும்பான்மை பெற்று அதாவது 78 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று முதன்முறையாக மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைத்தது. இந்த தோல்வியின் காரணமாக வி.கே.பாண்டியன் தீவிர அரசியலில் இருந்தே முற்றிலும் விலகுவதாக அறிவித்தார்.
நெருக்கடி சுழலில் சிக்கிய தர்மேந்திர பிரதான்
நீட் முறைகேடு தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகளும் மாணவர்களும் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமாவை 'பேச்சுவார்த்தைக்கே இடமில்லாத' முதன்மை கோரிக்கையாக வைத்த நிலையில், இதனை ஏற்று தர்மேந்திர பிரதான் விலகியுள்ளார்.