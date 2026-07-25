பிரதமர் மோடி அமைச்சரவையில் ராஜினாமா செய்த 2-வது அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
முதன்முறையாக மத்தியில் பொறுப்பேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் இலாகா ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 25, 2026 at 7:42 PM IST
புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் ராஜினாமா செய்த இரண்டாவது மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஆவர்.
கடந்த 2015- ஆம் ஆண்டு அப்போதைய மத்திய உள்துறை அமைச்சரும், பாஜகவின் மூத்த தலைவருமான ராஜ்நாத் சிங், "தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசில் இடம் பெற்றுள்ள மத்திய அமைச்சர்கள் யாரும் பதவி விலக மாட்டார்கள்" என்ற கருத்தைத் தெரிவித்திருந்தார். பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடந்த மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு ராஜ்நாத் சிங் இவ்வாறு கருத்துத் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் நீட் தேர்வு முறைகேடு விவகாரத்தில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் இளைஞர்கள், மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தையடுத்து தர்மேந்திர பிரதான் இன்று (ஜூலை 25) தனது மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதையடுத்து, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜெ.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் மூன்றாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் அசுதோஷ் ரங்கா, "கோரிக்கைகள் அனைத்தும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் உடனடியாகப் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு அமைதியாக வீடு திரும்புமாறு கேட்டுக்கொண்டார். இதையடுத்து ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் 20 நாட்களுக்கு மேலாக நடந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் ராஜினாமா செய்த 2-வது அமைச்சர்
கடந்த 2014- ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான முதல் மத்திய அமைச்சரவையில் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, 2019 முதல் 2021 வரை மத்திய எஃகு துறை அமைச்சராகவும், 2017 முதல் 2024 வரை மத்திய திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராகவும், 2021 முதல் தற்போது வரை கல்வித்துறை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளார்.
பெண் பத்திரிகையாளர் பிரியா மணி என்பவரிடம் அப்போதைய மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் எம்.ஜெ.அக்பர் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் கடந்த 2018- ஆம் ஆண்டு தனது பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்திருந்தார். அதற்கு அடுத்தப்படியாக தற்போது தர்மேந்திர பிரதான் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு விரிவான கடிதம்
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தனது விரிவான ராஜினாமா கடிதத்தை அனுப்பியுள்ள தர்மேந்திர பிரதான், "கடந்த 10 நாட்களாக நிகழ்ந்த சம்பவங்களைக் கண்டு என் மனம் நொறுங்கியுள்ளது; நீட் தேர்வு வினாத்தாள் வெளியான விவகாரத்தில் முதல் நாளில் இருந்தே பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டேன்; ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் இந்தியாவில் நிலவும் சூழலை தேச விரோத சக்திகள் தங்களுக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காக ராஜினாமா செய்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா- அரசியல் கட்சிகள் வரவேற்பு
எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் 26 நாட்கள் நீடித்த உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்ட சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் ஆகியோர் தரமேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை வரவேற்றுள்ளனர். அத்துடன், "இது ஜனநாயகத்தின் வெற்றி" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கருத்து
भारत के ‘छात्रों की गूँज’ आख़िरकार अंहकारी सत्ता की दहलीज़ तक पहुँच गई।— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 25, 2026
ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज़ उठाई।
ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है।
ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने…
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே, "இந்திய மாணவர்களின் குரல் இறுதியாக ஆணவம் பிடித்த வர்க்கத்தின் வாசலை சென்றடைந்துள்ளது. கல்வி முறையைச் சீரமைக்க நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வீதிகளில் இறங்கி உயர்த்திக் குரல் கொடுத்ததற்கான வெற்றி இது. மோடியின் பிடிவாதத்திற்கு ஏற்பட்ட தோல்வி இது" என்று கட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.