வேன் கவிழ்ந்து கோர விபத்து: குழந்தைகள் உட்பட 16 பேர் உயிரிழப்பு; 20 பேர் காயம்
இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த 3 பேர் உயர் சிகிச்சைக்காக இந்தூர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : April 30, 2026 at 1:42 PM IST
தார்: மத்தியப் பிரதேசத்தின் திர்லா பகுதியில் பிக்கப் வேன் ஒன்று, கார் மீது மோதி கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்ததில் குழந்தைகள் உட்பட 16 உயிரிழந்தனர். 20 பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் தார் மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை (ஏப்ரல் 29) இரவு இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. திர்லா காவல்நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட சிக்லியா என்ற இடத்தில் ரிலையன்ஸ் பெட்ரோல் பங்க் உள்ளது. இந்த பங்க்கின் அருகே இரவு 8.30 மணியளவில் பிக்கப் வேன் சுமார் 35 தொழிலாளர்களையும், அவர்களது குழந்தைகளையும் ஏற்றிக் கொண்டு அம்ஜேரா நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. அதிவேகமாக சென்ற அந்த வேன், எதிரே வந்த கார் மீது மோதியதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்தது.
விபத்தை பார்த்த பயணிகளும், அக்கம்பக்கத்தினரும் உடனடியாக ஓடி வந்து, வேனின் அடியில் சிக்கியிருந்தவர்களை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் அதற்குள் சிலர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாகவும், பலர் படுகாயமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து திர்லா காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசாரும் மீட்புக் குழுவினரும் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தார் மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பலர் சாலையிலேயே இறந்து கிடந்த நிலையில், சடலங்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இந்த விபத்தை நேரில் பார்த்த பொதுமக்கள், பலர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாகவும், இறந்தவர்களின் சடலங்கள் சாலையில் சிதறிக் கிடந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
தார் மாவட்ட மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு தலைவர் டாக்டர் சத்யபால் கூறுகையில், “இந்த விபத்தில் 2 குழந்தைகள் உட்பட 12-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். படுகாயமடைந்த 3 பேர் உயர் சிகிச்சைக்காக இந்தூர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.
விபத்து குறித்து மாவட்ட பொறுப்பு ஆட்சியர் அபிஷேக் சௌத்ரி கூறுகையில், “பிக்கப் வாகனத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்கள் பயணம் செய்துள்ளனர். படுகாயமடைந்தவர்கள் மாவட்ட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மொத்தம் 16 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 20 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். அவர்களில் 3 பேர் இந்தூருக்கு மேற்சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.
மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் விவரம் குறித்து இன்னும் தகவல்கள் வெளியாகவில்லை எனவும், காயமடைந்த பலர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதால், உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
Deeply pained to hear about the loss of lives in an accident in Dhar, Madhya Pradesh. I extend my heartfelt condolences to those who have lost their loved ones in this mishap. Prayers for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) April 29, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be…
மத்தியப் பிரதேசத்தில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்துக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேதனை தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், “தார் பகுதியில் நடந்த விபத்தில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதை கேள்விப்பட்டு மிகுந்த வேதனையடைந்தேன். விபத்தில் அன்புக்குரியவர்களை இழந்து வாடும் உறவினர்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் பிராத்தனை மேற்கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் தேசிய மீட்புப்படையிலிருந்து தலா ரூ. 2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ. 50 ஆயிரமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.