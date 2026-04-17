தொகுதி மறுவரையறை மசோதா: அண்ணல் அம்பேத்கர் கூற்றை மேற்கோள்காட்டி மக்களவையில் ஆ.ராசா எம்.பி. உரை
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு சிக்கல் ஏற்படும் என்று நாங்கள் அஞ்சுகிறோம் என்று மக்களவையில் ஆ.ராசா எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 17, 2026 at 6:18 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீதான விவாதத்தின்போது, திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா, அண்ணல் அம்பேத்கரின் கூற்றை மேற்கோள்காட்டி பேசினார்.
நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் (ஏப்ரல் 17) காரசார விவாதத்துடன் நடைபெற்றது. அந்த வகையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீதான விவாதத்தில் திமுகவின் நீலகிரி எம்.பி.யும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஆ.ராசா பங்கேற்று பேசினார்.
அப்போது அவர், "பெண்களின் உரிமைகளை உறுதிச் செய்வதாகக் கூறும் போர்வையில் மத்திய அரசு, வடக்கு- தெற்கு என நாட்டில் பிளவை வளர்க்கவும், ஒரு தேசம், ஒரு மொழி, ஒரு கலாச்சாரம் என்ற செயல்திட்டத்தைத் திணிக்கவும் முயல்கிறது. பெண் உரிமைகள் என்ற பெயரில் இந்த மசோதாவை எதிர்ப்பவர்களை பெண்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்று சித்தரிக்க மத்திய அரசு முயற்சி செய்கிறது.
தவறான தரவுகள் மூலம் நாடாளுமன்றத்தையே அரசு முழுமையாகத் திசைத் திருப்புவது மிகவும் விசித்திரமானது. மாநிலங்களுக்கு இடையே பாகுபாட்டை வளர்க்க அரசு முயற்சித்து செய்கிறது. உங்கள் கனவு நனவாக நாங்கள் அனுமதிக்கமாட்டோம். இந்த மசோதாவை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம். இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தைப் பலவீனப்படுத்துவதாக உள்ளது. இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் எந்த மாநிலத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படாது என்று பிரதமரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் கூறுகின்றனர்.
Discussion on The Delimitation Bill 2026 & Constitution (131st Amendment) Bill | UT Law Amendment
ஆனால் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு பெரும் சிக்கல் ஏற்படும் என்று நாங்கள் அஞ்சுகிறோம். இது இந்திய அரசியலைப்புச் சட்டத்திற்கு எதிரானது. 1955- ஆம் ஆண்டு மாநிலங்கள் சீரமைக்கப்பட்டபோது, வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி மாநிலங்களின் எல்லைகள் மாற்றியமைக்கப்படுவது வட மாநிலங்கள், தென் மாநிலங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் என அண்ணல் அம்பேத்கர் எச்சரித்திருந்தார்" என்பதை ஆ.ராசா மேற்கோள்காட்டி பேசினார்.
பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு மசோதாவை ஆதரிக்கும் திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவைத் தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகின்றன. தென்மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறைவதுடன், தென்மாநிலங்களின் குரல் நசுக்கப்படுகிறது என்ற வாதங்களையும் முன்வைக்கின்றனர்.
நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நாளையுடன் (ஏப்ரல் 18) நிறைவடைகிறது. மூன்று மசோதாக்களையும் நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முனைப்புக்காட்டி வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள எந்தவொரு மாநிலத்திற்கும் அநீதி இழைக்கப்படாது என்று மக்களவையில் நேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.