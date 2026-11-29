நாளை கூடும் சிறப்பு நாடாளுமன்ற அமர்வு; தொகுதி மறுவரையறை உட்பட 3 மசோதாக்கள் தாக்கல்
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற மக்களவை கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையறைக்கான 131-வது அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த நிலையில், 54 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பெரும்பான்மையின்றி தோல்வியடைந்தது.
Published : November 29, 2026 at 11:24 AM IST
புதுடெல்லி: நாளை நாடாளுமன்ற மக்களவை கூடவுள்ள நிலையில், புதிய தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்ட 3 முக்கிய மசோதாக்களை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யவுள்ளது.
நாடாளுமன்ற மக்களவை சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நாளை (நவ.30) கூடவுள்ளது. இந்த சிறப்பு அமர்வில், புதிய தொகுதி மறுவரையறைக்கான 132வது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்ட மசோதா, 33 சதவீத மகளிர் இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்டவை அடங்கிய இரண்டாம் தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் திருத்தச் சட்ட மசோதா ஆகியவை தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.
அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீதம் உயர்வு
இதில் புதிய தொகுதி மறுவரையறைக்கான சட்ட திருத்த மசோதாவில் மக்களவையின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீதம் வரை உயரத்த முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அதுவும் 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலேயே தற்போதைய மாநிலங்களில் பங்கு குறையாமல் மாற்றியமைப்படவுள்ளது.
மேலும், இந்த மாற்றம் 2051-ஆம் ஆண்டு வரை மாநிலங்களுக்கிடையிலான பிரதிநிதித்துவ விகிதங்கள் மாறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த மசோதாவின் மூலம் மக்களவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 850 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது. அதே நேரம், மாநிலங்களின் சட்டமன்ற இடங்களின் எண்ணிக்கையின் உச்சபட்ச எண்ணிக்கையும் 500இல் இருந்து 650 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது.
33 சதவீத மகளிர் இடஒதுக்கீடு
இரண்டாம் தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி எல்லைகளை வரையறுக்க தொகுதி மறுவரையறை ஆணையம் அமைக்கவும், புதிய தொகுதி மறுவரையின் அடிப்படையில் மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டமன்ற இடங்களில் 33 சதவீத மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தவும் வழிவகை செய்கிறது.
அதோடு தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள யூனியன் பிரதேசங்கள் திருத்தச் சட்ட மசோதா, தொகுதி மறுவரையை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீட்டை அனைத்து யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் அமல்படுத்தும் வகையில் முன்மொழியப்படுகிறது.
மீண்டும் தாக்கலாகும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற மக்களவை கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையைக்கான 131-வது அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த நிலையில், 54 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பெரும்பான்மையின்றி தோல்வியடைந்தது.
இது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா என்பதால் சட்டப்பிரிவு 368இன் படி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு என்ற அளவில் பெரும்பான்மை வாக்குகள் பெற வேண்டும். அப்போது தான் ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தம் மேற்கொள்ள முடியும். இரு அவைகளிலும் இந்தப் பெரும்பான்மையை பெரும் நிலையில், மசோதா நிறைவேற்றப்படும்.
கடந்த முறை இந்த மசோதா தோல்வியடைந்த நிலையில், தற்போது 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் மாநிலத்திற்கான ஒதுக்கப்பட்ட பிரநிதித்துவ பங்கு குறையாமல் தொகுதி மறுவரையை மேற்கொள்ளும் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, புதிய மசோதா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தொகுதி மறுவரையறை ஆணையம்
தொகுதி மறுவரையறை ஆணையம் என்பது இந்தியாவில் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்டது ஆகும். இதற்கு முந்தைய காலக்கட்டத்தில் 1952, 1963, 1973 மற்றும் 2002 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்த ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்பட்டது. குடியரசு தலைவரின் உத்தரவின் பேரில் ஆணையத்தின் உத்தரவுகள் அமல்படுத்தப்படும்.
சமீபத்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் புதிய நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப மக்களவை தொகுதிகள் இந்த ஆணையத்தின் மூலம் மறுவரை செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.