தொகுதி மறுவரையறை: பாஜக பொறியில் திமுக சிக்கிவிடக் கூடாது - கி.வீரமணி வலியுறுத்தல்
திமுக தலைமைக்கு, அதன் காவல் அரணான திராவிடர் கழகம் விடுக்கும் உரிமை வேண்டுகோள் என்னவென்றால், அருள்கூர்ந்து, கடந்த கால நிலைப்பாட்டில் இருந்து மாறக் கூடாது.
Published : November 28, 2026 at 1:05 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் பாஜகவின் பொறியில் திமுக சிக்கி விடக் கூடாது என்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் இன்று விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
2026 சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலுக்கு முன் திட்டமிட்டே கொண்டு வந்த தொகுதி மறுவரையறை சட்டத் திருத்தத்தை நிறைவேற்றவிடாமல் தோற்கடித்த பெருமை திமுகவுக்கு சேரும். இது இந்தியா முழுவதும் பரவி, வரலாறு படைத்தது.
தற்போது ஏதோ 'தி.மு.க. அந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து மாறி, புதிய சில மாய்மால ஜாலத் திட்டங்கள், அதாவது சதவிகித கணக்குக் காட்டி வஞ்சிக்கும், தேன் கலந்த விஷ உருண்டையை ஏற்று விட்டது. சமரசம் செய்து கொண்டது' என்ற பரவலான பிரச்சாரம், ஊடகம், சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. இது திமுகவை அழிக்க விரும்பும் அரசியல் கட்சிகளிடையே வெகுவேகமாக பரவி வருவது குறித்து, திராவிடர் கழகம் பெரிதும் கவலை கொள்கிறது.
அது உண்மையாக இருக்காது. உண்மையாக இருக்கக் கூடாது என்பதை உரிமையுடன் நம்புகிறோம்.
எனவே, திமுக தலைமைக்கு, அதன் காவல் அரணான திராவிடர் கழகம் விடுக்கும் உரிமை வேண்டுகோள் என்னவென்றால், அருள்கூர்ந்து, கடந்த கால நிலைப்பாட்டில் இருந்து மாறக் கூடாது.
எவ்வளவு வாக்குறுதிகளை பிஜேபி, அமித்ஷாக்கள் தந்தாலும், அதனை நம்பி, சதவிகித கணக்குத் தேனை உண்மையென நம்பிவிடக் கூடாது. வாக்காளர்களுக்கு இந்த கட்டத்தில், என்ன விளக்கம், சமாதானம் சொன்னாலும், மக்கள் மன்றத்தில் திமுகவிற்குக் கெட்ட பெயரும், தீராப் பழியும் தான் ஏற்படும். இது திராவிடர் கழகத்தின் கருத்து மட்டுமல்ல. அதன் பாதுகாப்பில் அக்கறை கொண்ட பல பெருமக்கள், அறிவுசார் பிரமுகர்களின் கருத்து.
அப்படி ஒரு நிலை வரக் கூடாது என்பதை திமுகவிடம் வற்புறுத்தி கூறுங்கள் என்றும் பலர் அன்புக் கட்டளையிட்டார்கள்.
கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளம் எல்லாம் என்ன நிலைப்பாடோ அது தான் நமது நிலைப்பாடாக இருக்க வேண்டும். தென் மாநிலங்களை பாதிக்கும் வகையில், எந்த முயற்சிக்கும் இடம் தரக் கூடாது. இந்திய அளவில் நமது குரல் நசுக்கப்படக் கூடாது.
அதிக இடங்கள், விகிதாச்சாரக் கணக்கு என்ற பாஜக பொறியில் சிக்கி விட்டால், அது திமுகவை வீழ்த்திட துடிக்கும் இன, அரசியல் எதிரிகளுக்கு சரியான வாய்ப்புத் தந்ததாக ஆகிவிடக் கூடும்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள சூழ்நிலையில், வெண்ணெய் திரண்டு வரும் போது, தாழியை உடைத்தது போல் ஆகிவிடும் என்ற பெருங்கவலையால், இதனை அவசர வேண்டுகோளாக, உரிமை விழைவாக திமுகவுக்கு விடுக்கிறோம்.
உறவோடும், உரிமையோடும் இதனைச் சுட்டுவது நமது கசப்பான கடமையாகும். சிந்திக்கவும், சிந்திக்கவும்!சறுக்கல் பெரிய விபத்தாகிவிடக் கூடும் என்பதே நமது கவலை.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.