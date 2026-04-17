நாடாளுமன்ற கட்டடத்தை எதற்கு 888 இருக்கைகளுடன் கட்டினீர்கள்? மக்களவையில் கொதித்தெழுந்த காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரித்து தமிழ்நாட்டில் உங்கள் (பாஜக) கட்சியில் இருந்தோ, அதிமுகவில் இருந்தோ ஒருவர் கூட இல்லை என்று ஜோதிமணி எம்.பி. கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 17, 2026 at 5:54 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தைக் கட்டும்போது எதற்கு 888 இருக்கைகளுடன் கட்டினீர்கள் என்பதை இப்போது விளக்க வேண்டும் என்று கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணி மக்களவையில் இன்று வலியுறுத்தினார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீதான விவாதம் இரண்டாவது நாளாக நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் கரூர் தொகுதி எம்.பி. ஜோதிமணி, "131-வது அரசியல் சாசன திருத்த மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் மீது பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்கள், ஒடிஷா, பஞ்சாப் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களை முற்றிலுமாக அரசியல் ரீதியிலாக அழித்து ஒழிக்கும் எண்ணத்துடன் கொண்டு வரப்பட்ட மசோதாவை காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன்.
நேற்று பிரதமர் மோடி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்றியாக வேண்டிய வரலாற்று தருணம் குறித்து மிகவும் நெகிழ்ச்சியான ஒரு உரையை நிகழ்த்தினார். எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம். காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டத் திட்டங்களுக்கெல்லாம் மறக்காமல் உரிமைக்கோருகின்ற பிரதமர், இந்த மசோதாவை ஆதரித்தால் எதிர்க்கட்சியான எங்களுக்கு கிடைக்கப் போகின்ற வரலாற்று புகழைப் பற்றி சொல்லியெல்லாம் ஆசைக் காட்டினார்.
ஆனால் அவர் ஒன்றை மறந்துவிட்டார். இதே அவையில் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2023- ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடஒதுக்கீட்டு மசோதா அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது. அப்போதே காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணியைச் சேர்ந்த எதிர்க்கட்சிகள், இந்த மசோதாவை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புடனும், தொகுதி மறுவரையறையுடனும் சேர்க்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தினோம்.
Listen to @jothims ji's address in the Lok Sabha on the Constitution (131st Amendment) Bill, the Delimitation Bill.
ஆனால் தற்போது தொகுதி மறுவரையறையின் மூலம் 50% நாடாளுமன்ற இடங்கள் அதிகரிக்கப்படும் என்கிறீர்கள். இதற்கு முன்பு இந்த மாதிரியான விவாதங்கள் எழுந்தப்போது தென்னிந்திய மாநிலங்களின் நியாயமான எதிர்ப்பைக் கருத்தில் கொண்டு 1971 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தான் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படும் என்ற நிலைப்பாட்டை காங்கிரஸ், பாஜக உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்குரிய அரசியல் சாசன பாதுகாப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
இப்போது ஏன் அதனை உடைக்கத் துடிக்கிறீர்கள்? இதன் பின் விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்தீர்களா? இந்த நாட்டில் உணர்வுப்பூர்வமான ஒரு அங்கமாக இருக்கின்ற ஒரு பகுதி மக்களை, எங்களை இந்த அபாயகரமான முயற்சி அந்நியப்படுத்திவிடும் என்று உங்களுக்கு புரியவில்லையா? அல்லது அதைப்பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவில்லையா?" என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பிய அவர், இதன் மூலம் அதிகாரத்தின் மீது உங்களுக்கு இருக்கின்ற ஆபத்தான வெறிதான் என்பது இந்த தேசம் உணர்ந்துவிட்டது," என்ற சாடினார்.
மேலும் உரை நிகழ்த்திய அவர், "அதனால் தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்த தனிப்பெரும்பான்மையை இந்த தேசம் தட்டிப்பறித்துக் கொண்டது. தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, உத்தரப் பிரதேசமும் உங்களை உதறித் தள்ளியது. அயோத்தி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பாஜக துடைத்தெறியப்பட்டது. அந்த பயம் தான் இன்று உங்களை இப்படி தவறாக வழிநடத்துகிறது. தேர்தல்கள் வரும், போகும். கட்சிகள் வெல்லும், வீழும். ஆனால் தேசம் தேர்தல்களுக்கும், வெற்றிகளுக்கும், தோல்விகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்று நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
இந்த மசோதாவை நேற்று தான் நீங்கள் இந்த அவையில் தாக்கல் செய்ததாக இந்த நாட்டை நம்ப வைக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள். ஆனால் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களை அரசியல் ரீதியிலாக ஒழித்துக்கட்டும் நீண்டகால சதித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியே இது. இந்த நாடாளுமன்றக் கட்டிடத்தைக் கட்டும்போது எதற்கு 888 இருக்கைகளுடன் கட்டினீர்கள் என்பதை இப்போது விளக்க வேண்டும். இப்போது அதை நிரப்ப துடிக்கிறீர்கள். இந்த சதித்திட்டத்திற்கு மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை துணைக்கு அழைக்கிறீர்கள். அதற்காக நெஞ்சுருகப் பேசுகிறீர்கள். தற்கெல்லாம் ஏமாறுகிறவர்கள் எமது மக்கள் அல்ல. 8 கோடி தமிழ் மக்களுக்கும் காது ஏற்கனவே குத்தப்பட்டிருக்கிறது," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தீவிரமான பிரச்சாரம் நடைபெறுகின்ற சூழலில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அனைத்து பகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் நாடாளுமன்றத்தைக் கூட்டுக்கிறீர்கள். ஏன் மே 04- ஆம் தேதி வாக்கெடுப்பு நடந்து முடிந்து இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தால் என்ன?" என்றும் ஜோதிமணி ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.