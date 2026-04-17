'ஆதரவு 298; எதிர்ப்பு 230' தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மக்களவையில் தோல்வி
மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் மீதான விவாதம் ஒன்றாக நடத்தப்பட்டாலும், தனித்தனியாக வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது.
Published : April 17, 2026 at 7:53 PM IST
புதுடெல்லி: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நாடாளுமன்ற மக்களவையில் தோல்வி அடைந்தது.
தமிழகம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அடுத்த வாரம் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு நேற்று சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை கூட்டியது. தேர்தல் காலங்களில் நாடாளுமன்றம் கூட்டத்தொடர் நடைபெறாது என்பது நடைமுறையாக இருந்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு நேற்று நாடாளுமன்றத்தை கூட்டியதற்கு எதிர்க்கட்சியினர் மக்களவையில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து மக்களவையில் மூன்று மதோதாக்களை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது. குறிப்பாக,
- பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்த வகை செய்யும் அரசியல் அமைப்பின் 131-வது திருத்த மசோதா
- மக்களவை, சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்யும் மசோதா 2026
- யூனியன் பிரதேச சட்டங்கள் திருத்த மசோதா 2026 ஆகியவற்றை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது
மத்திய அரசு இந்த மசோதாக்களை மக்களவையில் அறிமுகம் செய்தவுடனே காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. நேற்று இந்த மசோதா மீதான விவாதம் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாக மசோதா மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.
மசோதா நிறைவேற்ற எவ்வளவு எம்பிக்களின் பலம் தேவை?
மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ள இந்த மசோதாக்கள் மீதான விவாதம் ஒன்றாக நடத்தப்பட்டாலும், தனித்தனியாக வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது. அந்த வகையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது தொடர்பான அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு அரசுக்கு தேவைபடும். அதன்படி சபையில் ஆஜராகி வாக்களிப்பவர்களின் 3இல் 2 பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு அரசுக்கு இருந்தால் மட்டுமே அரசியலமைப்பு திருத்த சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியும்.
தற்போது சபையில் காலியாக உள்ள இடங்களை தவிர்த்து 540 எம்பிக்கள் உள்ள நிலையில், மசோதாவை நிறைவேற்ற 3இல் 2 பங்கான 360 எம்பிக்களின் ஆதரவு தேவைப்படும். ஆனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 293 எம்பிக்களின் ஆதரவு மட்டுமே உள்ளது. காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணிக்கு 233 எம்பிக்களின் ஆதரவு உள்ளது. இதுபோக சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் 7, ஓய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ், சிரோன் மணி அகாலிதளம் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கும் மக்களவையில் உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இந்த கட்சிகள் இதுவரை தங்களின் ஆதரவு யாருக்கு என்பதை இதுவரை வெளிப்படையாக கூறவில்லை.
இந்நிலையில் இந்த மசோதா மீதான விவாதத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் இன்று பேசினார். தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மூலம் இந்திய நாட்டின் அரசியல் வரைபடத்தையே மாற்ற பாஜக முயல்வதாக குற்றஞ்சாட்டினார். மேலும், காஷ்மீரை போல அனைத்து மாநிலங்களையும் அதிகாரமற்றதாக மாற்ற பாஜக விரும்புவதாகவும், இந்த மசோதாவை நிச்சயம் தோற்கடிப்போம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. வாக்கெடுப்பில் 528 உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்ட நிலையில் மசோதாவுக்கு ஆதரவாக 298 பேரும், எதிராக 230 பேரும் வாக்களித்தனர். போதிய பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தால் மசோதா தோல்வி அடைந்தது.