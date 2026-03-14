சாதி அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கையா? ராகுல் காந்திக்கு டெல்லி பல்கலைக்கழகம் மறுப்பு
உண்மைத்தன்மைக்கு மாறாக அறிக்கையை வெளியிடுவதால் பல்கலைக்கழகத்தின் பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுகிறது என்று மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : March 14, 2026 at 5:17 PM IST
புதுடெல்லி: சாதி அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறுவதாக ராகுல் காந்தி தெரிவித்த கருத்துக்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கையின் போது சாதி அடிப்படையில் மாணவர்களைத் தேர்வு செய்வதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இதற்கு டெல்லி பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்ததுடன், தலைவர்கள் தங்களது அறிக்கைகளை வெளியிடுவதற்கு முன்பு உண்மைத்தன்மைகளை ஆராய்ந்து உறுதிச் செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.
உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம், லக்னோவில் நடந்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் நிறுவனர் கன்ஷிராமின் பிறந்தநாள் விழா நேற்று (மார்ச் 13) நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பங்கேற்று பேசிய ராகுல் காந்தி, "டெல்லி பல்கலைக்கழகம் சாதி அடிப்படையில் மாணவர்களை எடுக்கிறது. அதற்காக நேர்காணலைப் பயன்படுத்துகிறது. நான் ஒருமுறை டெல்லி பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றிருந்தேன். நேர்காணலில் மாணவர்களிடம் சாதி என்ன? என்று கேட்டு பின்னர் நீங்கள் நேர்காணலில் தோல்வி அடைந்துவிட்டீர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளின் பட்டியலை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அதில் ஒரு தலித், ஒரு ஓபிசி, ஒரு ஆதிவாசியைக் கூட காணமாட்டீர்கள்" என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
The University of Delhi admits students primarily based on the CUET scores, and the standard admission process does not mandate interviews for most undergraduate and postgraduate programmes.If the Leader of Opposition was referring to recruitments (such as faculty positions), the… https://t.co/1zTO4gpyxH— University of Delhi (@UnivofDelhi) March 13, 2026
இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள டெல்லி பல்கலைக்கழகம், "மத்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கான நுழைவுத்தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்களை அடிப்படையாக வைத்தே மாணவர் சேர்க்கை வெளிப்படையாக நடத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலான இளநிலை மற்றும் முதுநிலை படிப்புகளுக்கான சேர்க்கையின் போது நேர்காணலை நடத்துவதில்லை. அது டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் நடைமுறையும் இல்லை. இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் சமீபத்தில் மட்டும் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்ள ரூ.1 லட்சம் கோடி - நாடாளுமன்றத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் தகவல்
இந்த விவகாரம் குறித்து மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தரப்பில், "நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி, உண்மைத்தன்மையை ஆராய்ந்து அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். உண்மைத்தன்மைக்கு மாறாக அறிக்கையை வெளியிடுவதால் பல்கலைக்கழகத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுகிறது. டெல்லி பல்கலைக்கழக விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியின் கருத்தைக் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளது.