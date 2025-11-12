ETV Bharat / bharat

டெல்லி கார்குண்டு வெடிப்பு சம்பவம்... குற்றவாளிகளுக்கு விரைவில் தண்டனை! மத்திய அமைச்சரவை தீர்மானம்!

பயங்கரவாதத்தை ஒரு போதும் அனுமதிக்கமாட்டோம் என்ற கொள்கையில் நாடு உறுதியாக உள்ளதை அமைச்சரவை மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகிறது.

மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேட்டி
மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேட்டி (PIB)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 8:46 PM IST

புதுடெல்லி: டெல்லி கார் குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை விரைந்து விசாரித்து குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத் தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ அருகே நேற்று முன்தினம் கார் குண்டு வெடித்ததில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். நாட்டையே உலுக்கிய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக என்ஐஏ என அழைக்கப்படும் தேசிய புலானாய்வு அமைப்பு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் டெல்லியில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி மாலை டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களுக்காக இரண்டு நிமிட மௌன அஞ்சலியும் செலுத்தப்பட்டது.

தொடர்ந்து டெல்லி கார்குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன் விவரம் வருமாறு:

கடந்த 10 ஆம் தேதி செங்கோட்டை அருகே கார் குண்டுவெடிப்பு மூலம் தேசவிரோத சக்திகளால் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு கொடூரமான பயங்கரவாத சம்பவத்தை நாடு கண்டது.

இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை அஞ்சலியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. மேலும் அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

காயமடைந்த அனைவரும் விரைவாக குணமடைய அமைச்சரவை பிரார்த்தனை செய்வதோடு, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவப் பணியாளர்கள் மற்றும் அவசரகால மீட்புப் படையினரின் உடனடி முயற்சிகளைப் பாராட்டுகிறது.

அப்பாவி மக்களின் உயிரிழப்புக்கு வழி வகுத்த இந்த கொடூரமான மற்றும் கோழைத்தனமான செயலை அமைச்சரவை கண்டிக்கிறது.

பயங்கரவாதத்தை ஒரு போதும் அனுமதிக்கமாட்டோம் என்ற கொள்கையில் நாடு உறுதியாக உள்ளதை அமைச்சரவை மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகிறது.

ஒரு கொடூர சம்பவத்தை எதிர் கொண்ட போதும் தைரியத்துடனும் சமயோசிதமாக செயல்பட்ட அதிகாரிகள், பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் குடிமக்களின் பங்களிப்பை அமைச்சரவை பாராட்டுகிறது. அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடமை உணர்வு மிகவும் பாராட்டத்தக்கது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை மிகவும் அவசரமாகவும், தொழில்நுட்பரீதியாகவும் நடைபெறும். இதன் மூலம் குற்றவாளிகள், அவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மற்றும் ஆதரவானவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு தாமதமின்றி நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள். வழக்கை விரைந்து விசாரித்து குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத் தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ரூ.25,060 கோடி திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்

மேலும், 2025–26 நிதியாண்டு முதல் 2030–31 நிதியாண்டு வரை நாட்டின் ஏற்றுமதி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்த ரூ. 25,060 கோடி மதிப்பிலான ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு இயக்கத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. நாட்டின் ஏற்றுமதி கட்டமைப்பை மேலும் மேம்பட்டதாகவும், தொழில்நுட்பம் சார்ந்ததாகவும், உலகளவில் போட்டித்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் மாற்றுவதற்கான ஒரு எதிர்கால முயற்சியை ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு இயக்கம் மேற்கொள்ள உள்ளது.

