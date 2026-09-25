அத்வானி, ஜெய்சங்கர், கெஜ்ரிவாலுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி வாக்காளர் பட்டியலில் நடந்தது என்ன?
முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட தகவல் வெளியாகி அரசியல் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளான நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக விளக்கம் அளித்தது.
Published : September 25, 2026 at 5:48 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த நடவடிக்கையின் போது, முன்னாள் துணைப் பிரதமர் எல்.கே. அத்வானி, மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட பல முக்கிய விஐபி-க்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸ்கள் கள ஆய்வுக்குப் பின் சரி செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விஐபி-க்களுக்கு நோட்டீஸ் ஏன்?
டெல்லியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 31 அன்று சுமார் 97 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்களை கொண்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, படிவங்களில் இருந்த சில முரண்பாடுகள் மற்றும் குளறுபடிகள் காரணமாக சுமார் 33.13 லட்சம் பேருக்கு தேர்தல் துறையினரால் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
இதில் முக்கியப் பிரமுகர்கள் பலரின் பெயர்களும் அடங்கியிருந்தன. குறிப்பாக, கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட முந்தைய சிறப்பு தீவிரத் திருத்த தரவுகளுடன் தற்போதைய விவரங்கள் சரியாகப் பொருந்தாதது மற்றும் முகவரி விவரங்களில் இருந்த முரண்பாடுகள் காரணமாகவே இந்த நோட்டீஸ்கள் அனுப்பப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நோட்டீஸ் பெற்ற முக்கியப் பிரமுகர்கள்
தேர்தல் அதிகாரிகளால் முன்னாள் துணை பிரதமர் எல்.கே. அத்வானி, மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், முன்னாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர், டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, முன்னாள் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், தேர்தல் ஆணையர் எஸ்.எஸ். சந்து, முன்னாள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்கள் அருண் கோயல் மற்றும் சுஷில் சந்திரா ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இவர்களில் பெரும்பாலான விஐபி வாக்காளர்கள் புதுடெல்லி சட்டப் பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வீடு வீடாகச் சென்று அதிகாரிகள் கள ஆய்வு
முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட தகவல் வெளியாகி அரசியல் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளான நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக விளக்கம் அளித்தது.
"ஒருவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுவதால் மட்டுமே அவரது பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுவிட்டதாக அர்த்தமாகாது" என்று டெல்லி தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகம் தெரிவித்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த சில நாட்களாக வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் அடங்கிய சிறப்புக் குழுவினர் சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர்களின் முகவரிகளுக்கு நேரடியாக சென்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ள விதிமுறைகளின்படி, உரிய ஆவணங்களை சரி பார்த்து, அவர்களின் விவரங்களை வெற்றிகரமாகத் தரவுதளத்தில் புதுப்பித்துள்ளனர்.
இறுதிப் பட்டியல் எப்போது?
நீதித்துறை உறுப்பினர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், கலை, கலாச்சாரம், விளையாட்டு மற்றும் பத்திரிகைத் துறை சார்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்களின் விவரங்கள் அனைத்தும் தற்போது முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட்டு இறுதிப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட உள்ளது. பொதுமக்கள் தங்களின் ஆட்சேபனைகள் மற்றும் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான அவகாசம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், டெல்லியின் அதிகாரப்பூர்வ இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வரும் நவம்பர் 4 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தேர்தல் துறை அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.