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டெல்லி கட்டடம் இடிந்து விபத்து; 6 பேர் உயிரிழப்பு - விடிய விடிய மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்

தீயணைப்புப் படையினர், தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மூலம் விடிய விடிய மீட்புப் பணியில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

டெல்லியில் இடிந்து விழுந்த கட்டடம்
டெல்லியில் இடிந்து விழுந்த கட்டடம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 8:12 AM IST

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புது டெல்லி: டெல்லி சத்ய நிகேதன் பகுதியில் 5 அடுக்கு ஆண்கள் விடுதி கட்டடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் இதுவரை 6 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இடிப்பாடுகளுக்கு நடுவே சிக்கி உள்ளவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த கோர விபத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் கட்டடத்தில் சிக்கிய மாணவர்கள் உதவிக்காக கதறிய காட்சிகள் நெஞ்சை உலுக்கியதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

டெல்லியில் தென் மேற்கு பகுதியில் உள்ள சத்ய நிகேதன் குடியிருப்பு பகுதியில் இயங்கி வந்த 5 அடுக்கு ஆண்கள் விடுதி கட்டடம் நேற்று (செப்டம்பர் 6) பிற்பகலில் திடீரென இடிந்து விழுந்து கோர விபத்து நிகழ்ந்தது. இதில் கட்டடத்தில் இருந்து மாணவர்கள் அனைவரும் இடிபாடுகளுக்கு நடுவில் சிக்கினர்.

மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்

விபத்து நடைபெற்ற சில நொடிகளில் அந்த இடமே புகை மண்டலமாக மாறியது. அருகில் இருப்பவர்கள் கட்டட இடிப்பாடுகளுக்கு இடையே சிக்கியர்வர்களை உடனடியாக மீட்க போராடினர். இந்த விபத்து குறித்து காவல்துறையினர், தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அப்பகுதிக்கு விரைந்த அவர்கள் சிக்கியவர்கள் மீட்குப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

நேற்று பிற்பகல் 1 மணியளவில் இருந்து மீட்புப் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதுவரை 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். சுமார் 25 பேர் பலத்த காயமடைந்துள்ளனர். காயமடைந்தவர் மீட்கப்பட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்காக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் இணைந்த நிலையில், விடிய விடிய மீட்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் சுமார் 40 பேர் வரை உள்ளே இருந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

சிக்கியவர்களின் கூக்குரல்

இந்நிலையில், இந்த விபத்தை நேரில் பார்த்த கிருஷ்ணா பரத்வாஜ் என்பவர் கூறுகையில், “கண் இமைக்கும் நேரத்தில் கட்டடம் இடிந்து விழுந்தபோது, ​​புழுதியாக மாறிய இந்த இடத்தில் இளைஞர்களின் அலறல் சத்தம் மட்டுமே கேட்டது. அந்த காட்சிகள் எனது நெஞ்சை உலுக்கியது. அப்போது இடிப்பாடுகளுக்கு நடுவே ஒரு பையன் என் கையை பிடித்துக்கொண்டு ‘அண்ணா, என்னை காப்பாற்றுங்கள்’ என்றார். அவரை வெளியில் போராடி மீட்கும்போது, உயிர் பிரிந்தது.

உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தோம். அங்கு மருத்துவர்கள் அவர் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். அது மிகவும் கொடூரமான காட்சி. உதவிக்காக கதறும் சத்தமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தன. மீட்கப்பட்டவர்களின் 20 முதல் 25 பேர் மிகவும் மோசமான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என வேதனையும் தெரிவித்தார்.

மற்றொரு நபரான ராம் என்பவர் கூறுகையில், “அந்த கட்டடத்தின் அடித்தளத்தில் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. ஒரு அரைக்கு 2 பேர் என்ற விதம் இருப்பார்கள். சுமார் 30 முதல் 40 பேர் உள்ளே இருந்திருக்கலாம். தூண்கள் இல்லாமல் அமைக்கப்பட்ட மிகவும் பழைய கட்டடம் என்பதால், மழையில் தேங்கிய நீரினால் நிலைகுலைந்து விழுந்திருக்கலாம்” எனத் தெரிவித்தார்.

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தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையில் இன்ஸ்பெக்டர் என்.எஸ். புண்டேலா அளித்த தகவலின்படி, சுழற்சி முறையில் சுமார் 70 பேர் மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவைமட்டுமின்றி, அருகிலேயே 2 குழுகள் தாயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்டட உரிமையாளர் மீது வழக்குப்பதிவு

டெல்லி போலீசாரின் தகவலின்படி, அந்த கட்டடம் சுமார் 50 ஆண்டுகள் வரை பழமை வாய்ந்தது என்றும், சம்பவம் நடந்தபோது அடித்தளத்தில் பழுதுபார்க்கும் பணிகள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தன என்றும் தெரியவந்துள்ளது.

சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா, இந்த துயர சம்பவம் மிகவும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும், இது தொடர்பாக முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, அந்த கட்டடத்தின் உரிமையாளர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், விபத்துக்கு காரணமானவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார்.

மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டவர்களும் இந்த துயர விபத்து மிகுந்த வேதனையளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

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