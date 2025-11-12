ETV Bharat / bharat

டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம்: நெஞ்சை உலுக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியீடு!

டெல்லி செங்கோட்டையில் வெடித்து சிதறிய ஹூண்டேய் ஐ20 காரை உமர் நபி எனும் நபர் ஓட்டிவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கார் வெடித்து சிதறும் சிசிடிவி காட்சிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்கிரீன்ஷாட்.
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கார் வெடித்து சிதறும் சிசிடிவி காட்சிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்கிரீன்ஷாட். (PTI Videos)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 12:27 PM IST

1 Min Read
புதுடெல்லி: டெல்லியில் கார் வெடித்து சிதறிய சம்பவம் தொடர்பான புதிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டெல்லியின் பிரதான இடமாக உள்ள செங்கோட்டையின் நுழைவு வாயில் ஒன்றின் அருகே நகர்ந்து சென்ற கார் வெடித்து சிதறியதில் அப்பாவி பொதுமக்கள் 12 பேர் கொல்லப்பட்டனர். மேலும், பலர் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், புதிதாக ஒரு சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக புதிய சிசிடிவி பதிவுகள் வெளியானது. (PTI)

அந்த சிசிடிவி காட்சியில் செங்கோட்டை அருகே கூட்ட நெரிசலின் காரணமாக கார்கள் மெதுவாக நகர்ந்து செல்வதும், அதற்கு மத்தியில் வந்துகொண்டிருந்த அந்த கார் திடீரென வெடித்து சிதறுவதும் பதிவாகி இருக்கிறது. சரியாக, நவம்பர் 10-ஆம் தேதி மாலை 6:50 மணி 58 நொடி என்ற கால அளவில் இந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

செங்கோட்டையின் செளக் பகுதியை நோக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கண்காணிப்புக் கேமராவில் இந்த காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன. அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த காட்சியை காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக, இந்த காரை மருத்துவர் உமர் நபி ஓட்டி வந்ததும், அவர் ஜம்மூ காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தை பூர்விகமாகக் கொண்டவர் என்பதையும் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

காஷ்மீரில் கடந்த 10ஆம் தேதி காலை பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்வினையாக இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்பட்ட நிலையில், இது திட்டமிட்ட தாக்குதலாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று போலீசார் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளனர்.

ஜம்மூ காஷ்மீரில் தொடர்ந்து பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்படுவதை அறிந்த முகமது நபி, பதற்றத்தில் இதை வெடிக்க செய்திருக்கலாம் எனவும், திட்டமிட்டு வெடிக்க வைத்திருந்தால் பேரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும் எனவும் காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத் மற்றும் ஜம்மூ காஷ்மீரில் இருந்து மூன்று மருத்துவர்கள் உள்பட எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களிடம் இருந்து 2,900 கிலோ வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதனுடன் கார் வெடிப்பை தொடர்புபடுத்தி தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

