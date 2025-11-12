டெல்லி கார் வெடிப்பு: தற்கொலை படை தாக்குதலா? தவறுதலாக வெடித்ததா? சந்தேகம் கிளப்பும் போலீசார்!
டெல்லி கார் வெடிப்பு திட்டமிட்டதாக இருந்திருந்தால், அதன் விளைவுகள் மோசமாக இருந்திருக்கும் என காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : November 12, 2025 at 11:01 AM IST
புதுடெல்லி: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் மருத்துவர், தவறுதலாக வெடிமருந்துகளை வெடிக்க செய்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர்.
நவம்பர் 10 அன்று, தலைநகர் டெல்லியை அதிரவைத்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் இதுவரை 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். செங்கோட்டையின் முதல் நுழைவுவாயில் அருகே நடந்த இந்த கோர சம்பவத்தில் அப்பாவி பொதுமக்கள் பலர் காயமடைந்துள்ளனர்.
கார் வெடிப்பு சம்பவம் ஒரு திட்டமிட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலாக இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்புகள் விசாரணை நடத்திய வந்தன. மருத்துவர் உமர் நபி என்பவர் காரை ஓட்டி வந்ததை போலீசார் உறுதி செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத் மற்றும் ஜம்மூ காஷ்மீரில் இருந்து மூன்று மருத்துவர்கள் உள்பட எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களிடம் இருந்து 2,900 கிலோ வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதில் வெடிகுண்டு தயார் செய்ய தேவைப்படும் முக்கிய மூலப்பொருளான அமோனியா நைட்ரேட் அதிகளவில் கைப்பற்றப்பட்டது.
அதற்கு பதிலடியாக டெல்லியில் கார் மூலம் தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், டெல்லியில் உமரின் மரணத்துக்கு முந்தைய நகர்வுகளை கண்காணித்த காவல்துறை, 'தன்னுடன் இருந்தவர்கள் தொடர்ச்சியாக கைது செய்யப்படுவதை அறிந்த அவர், பதற்றத்தில் இதை செய்திருக்கலாம்' என்று தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் என்ஐஏ அதிகாரிகள் விபத்து தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, “இது திட்டமிட்ட குண்டுவெடிப்பாக இருந்தால், அதன் தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருந்திருக்கும். தவறுதலாக வெடிப்பு ஏற்பட்டதால் தான், பாதிப்பு குறைவாக இருந்துள்ளது. வெடிப்பு நடந்த இடத்தில் எந்த பள்ளமும் ஏற்படவில்லை. முன்கூட்டியே தயார் செய்யப்பட்ட வெடிகுண்டாக இருந்தால், அதன் விளைவுகள் கடும் மோசமானதாக இருந்திருக்கும்” என்று அவர்கள் சந்தேகிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க
இருப்பினும், டெல்லி காவல்துறையும், தேசிய புலனாய்வு அமைப்பும் அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. கார் வெடித்து சிதறிய இடத்தில் இருந்து இதுவரை 40 மாதிரிகளை டெல்லி தடயவியல் நிபுணர்கள் சேகரித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், டெல்லி காவல்துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் இது குண்டு வெடிப்பாகவே பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.