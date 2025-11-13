ETV Bharat / bharat

டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவத்தின் புதிய சிசிடிவி காட்சி வெளியீடு!

புதுடெல்லி: செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்தின் புதிய சிசிடிவி காட்சிகளை டெல்லி போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர்.

டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே கடந்த 10 ஆம் தேதி மாலை கார் வெடித்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. இந்த கோர சம்பவத்தில் இதுவரை 13 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக லக்னோவைச் சேர்ந்த ஷாஹீன் ஷாஹித் என்ற பெண் மருத்துவர் உட்பட ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், விபத்துக்குள்ளான காரை ஓட்டி வந்த நபர் உமர் நபி தான் என்பதை டிஎன்ஏ பரிசோதனை மூலம் போலீசார் உறுதி செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நேற்று கூடியது. இதில், சம்பத்தப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: காரை ஓட்டிவந்தது மருத்துவர் உமர் நபி தான்; டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் உறுதி

இதற்கிடையே, நேற்றைய தினம் கார் வெடித்து சிதறிய சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், தற்போது விபத்து தொடர்பான புதிய சிசிடிவி காட்சிகளை டெல்லி போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர். அந்த வீடியோவில், செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே விபத்துக்குள்ளான கார், ஆட்டோக்கள், ரிக்‌ஷாக்கள் மற்றும் மற்ற வாகனங்களுக்கு இடையே கூட்ட நெரிசல் காரணமாக மெதுவாக நகர்ந்து வருகிறது.

பின்னர், சிக்னலுக்கான நின்றுக் கொண்டிருந்த வாகனங்கள், நகர தொடங்கியதும் கார் வெடித்து சிதறியது. இதில், அப்பகுதி முழுவதும் புகை மூட்டம் ஏற்பட்டதால் அங்கிருந்தவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி ஓடினர். கார் வெடிப்பின் தாக்கம் தீவிரமாக இருந்ததால், அருகில் இருந்த பல வாகனங்கள் சேதமடைந்தது வீடியோவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த காட்சிகள் செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலைய நுழைவாயில் 1 அருகே உள்ள போக்குவரத்து கேமிராவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

