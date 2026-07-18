சோனம் வாங்சுக் வலுக்கட்டாயமாக மருத்துவமனையில் அனுமதி - 21 நாட்கள் உண்ணாவிரதத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி!
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி முன்னெடுத்த போராட்டத்திற்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக இன்றுடன் 21 வது நாளாக உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் வான்சுக் வலுக்கட்டாயமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : July 18, 2026 at 1:11 PM IST
புதுடெல்லி: ஜந்தர் மந்தரில் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் வாங்சுக்கை, வலுக்காட்டாயமாக வெளியேற்றி டெல்லி காவல்துறை மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளது.
இஸ்டாகிராம் மூலம் இந்தியாவில் பெரும் புயலை ஏற்படுத்திய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (Cockroach Janata Party), தலைநகர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தேர்வு முறைகேடுகள், நீட் வினாத்தாள் கசிவு போன்றவற்றிற்கு எதிராக போராட்டத்தை ஜூன் 20-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்ற சூழலியல் செயற்பாட்டாளர் சோனம் வாங்சுக், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தைத் தொடங்கினார்.
சோனம் வாங்சுக் வாழ்க்கையை தழுவி வெளியானது தான் முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான ‘நண்பன்’ திரைப்படம் என்றும் கூறப்படுகிறது. லடாக்கை பூர்வீகமாக கொண்ட சோனம் வான்சுக், கல்வியாளராகவும், சூழலியல் செயற்பாட்டாளராகவும் பல விருதுகளை வென்று உலகளவில் அறியப்பட்டவர்.
இந்நிலையில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி முன்னெடுத்த போராட்டத்திற்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக இன்றுடன் 21-வது நாளாக உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் வான்சுக்கை, டெல்லி காவல்துறை வலுக்கட்டாயமாக அப்புறப்படுத்தி மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளது.
ஜூன் 28, 2026 அன்று உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கிய சோனம் வான்சுக், நேற்றைய தினம் அதாவது போராட்டத்தின் 20-ஆவது நாளில் ஒரு காணொளிப் பதிவை வெளியிட்டிருந்தார்.
அதில் தன் உடல் எடை 20% குறைந்துள்ளதாகவும், உடல்நிலை மோசம் அடைந்தாலும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா தளம் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 20) திட்டமிட்டிருக்கும் ‘நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி சென்று மனு அளிக்கும் நிகழ்வில்’ தான் அவசியம் பங்கேற்பேன் என்றும் கூறியிருந்தார். “அதற்கு முன் என் உயிர் பிரியாது” என்றும் உருக்கமாக பேசியிருந்தார்.
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இந்நிலையில், அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்து வருவதால் தான், போராட்ட களத்தில் இருந்து அவரை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாக டெல்லி காவல் துணை ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சோனம் வான்சுக்கை வெளியேற்ற முயற்சித்த போது, சில போராட்டக்காரர்கள் வழியை மறிக்க முயன்றதால், சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியதாகவும் துணை காவல் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
மறுபுறம், இப்போராட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அபிஜித் டிப்கே தங்கியிருந்த இடத்திற்கு முதலில் வந்த காவல்துறையினர் அவரைக் கைது செய்ததாக போராட்ட குழுவினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். மேலும், தாங்கள் வலுக்கட்டாயமாக அகற்றப்படுவோம் என்ற பதற்றத்தில் போராட்டகாரர்கள் அங்கு ஒரு மனித சங்கிலியை உருவாக்கி உள்ளதால், டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பரபரப்பான சூழல் காணப்படுகிறது.
சோனம் வாங்சுங் மனைவி குற்றச்சாட்டு
இதனிடையே, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து வலுக்கட்டாயமாக அகற்றப்பட்டு சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது மனைவி கீதாஞ்சலி மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கும் டெல்லி போலீசாருக்கும் எதிராக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நான் தற்போது டெல்லி சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் இருக்கிறேன். என்னுடைய அல்லது எங்களது குடும்பத்தினரின் அல்லது கடந்த 20 நாட்களாக அவரது உடல்நிலையை கண்காணித்து வரும் எங்களது குடும்ப மருத்துவர்களின் அனுமதியின்றி சோனம் வாங்சுக்கிற்கு வாய்வழியாகவோ அல்லது நரம்பு வழியாகவோ எந்த ஒரு சிகிச்சையையும், மருந்துகளையும் வழங்க கூடாது.
மருத்துவமனையில் உள்ள சோனம் வாங்சுக்கை சந்திக்க எனக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அவரது மருத்துவ அறிக்கைகளின் டிஜிட்டல் பிரதிகளை எனக்கு வழங்க மருத்துவமனை நிர்வாகம் மறுக்கிறது" என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.