போராட்டத்தை ஒடுக்க டெல்லி காவல்துறை முயற்சி - சிஜேபி நிர்வாகி அஷூதோஷ் ரங்கா குற்றச்சாட்டு
மாணவர்களும், மக்களும் தங்களுடன் இணைந்து போராட்ட களத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அஷூதோஷ் ரங்கா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
Published : July 19, 2026 at 7:39 PM IST
புது டெல்லி: போராட்டக்காரர்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக டெல்லி காவல்துறை நடந்துகொள்வதாக சிஜேபி நிர்வாகி ஷூதோஷ் ரங்கா தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகள், தொடர்ச்சியான வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் கல்வி முறையின் தோல்வி ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி விலகக் கோரியும், நாடு முழுவதும் நிலவும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தைக் கண்டித்தும் 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம்' கட்சி சார்பாக தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. 'சலோ சன்சாத்' (நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிச் செல்லுதல்) என்கிற பெயரில் இந்த போராட்டம் கடந்த 21 நாட்களுக்கும் மேலாக அமைதியான வழியில் நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும், இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக காலவரையற்ற உண்ணாநிலை போராட்டத்தில் சமூக நல ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் ஈடுபட்டு வந்தநிலையில், அவரை கட்டாயப்படுத்தி போராட்டக் கலத்தில் இருந்து டெல்லி காவல்துறை அப்புறப்படுத்தியது. அத்துடன், அவரை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையிலும் சேர்த்தது.
20 நாட்களைக் கடந்து அவர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில் காவல்துறை ஈடுபட்டது. நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
காவல்துறையின் இந்த நடவடிக்கை போராட்டக்காரர்கள் மத்தியில் பெருத்த அதிர்ச்சியையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த சூழலில் தான் சிஜேபி நடத்தி வரும் சான்சத் சலோ பேரணியை முடக்க டெல்லி காவல்துறை திட்டமிட்டு, அந்த பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக சிஜேபி அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர் அஷூதோஷ் ரங்கா கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ஒரு வீடியோ பதிவையும் அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் இன்று (ஜூலை 19) வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, "இன்று போராட்டக்காரர்கள் மீது காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். மாணவர்களும், மக்களும் எங்களுடன் இணைந்து இந்த போராட்டக் களத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்.
போராட்டக்காரர்களை அச்சுறுத்தும் விதமாக இங்கு 40 காவல் பேருந்துகள், 6 முதல் 7 வரையிலான தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கும் வாகனங்கள் தயாராக நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன. எனவே அடுத்த சில மணி நேரங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. உடனடியாக ஜந்தர் மந்தருக்கு வந்து போராட்டத்தை வலுப்படுத்துங்கள்" என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
4:30AM. Jantar Mantar.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 18, 2026
Next few hours are critical. Delhi Police is planning a crackdown.
Reach Jantar Mantar immediately. pic.twitter.com/lfY5WI22FX
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முன்னதாக கடந்த திங்கள் அன்று சன்சத் சலோ பேரணியை டெல்லி காவல்துறை சட்ட விரோதமானது என அறிவித்தது. அத்துடன், "போராட்டத்திற்கு எந்தவொரு புதிய அனுமதியும் கோரப்படவில்லை. இந்த போராட்டம் நாடாளுமன்றத்தை அடைய முயன்றால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் அறிவித்திருந்தது.
நாடாளுமன்றம் நோக்கிப் பேரணி
நாடாளுமன்றம் நோக்கிப் பேரணி என்பதே சலோ சன்சாத். நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான நாளை (ஜூலை 20) டெல்லியில் இந்தப் பேரணி நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையிலேயே தற்போது போராட்டம் நடைபெறும் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் ஏராளமான போலீசாரும், காவல் வாகனங்களும் நிறுத்தப்பட்டு வருவதாக சிஜேபி இயக்கத்தின் நிர்வாகியான அஷூதோஷ் ரங்கா அதிர்ச்சியளிக்கும் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.