ரூ.180 கோடி அளவுக்கு இணைய மோசடி; போலி நிறுவனங்களில் முதலீடு: இருவரை தூக்கிய டெல்லி போலீஸ்

நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் செய்யப்பட்ட இணைய மோசடி மூலம் கிடைத்த பணம் போலி நிறுவனங்கள் வழியாக மாற்றப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 3, 2026 at 10:40 PM IST

புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் பல்வேறு இணைய மோசடியில் வழக்குகளில் தொடர்புடைய இருவரை டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த சில வருடங்களாக இணைய மோசடி என்பது முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இது தொடர்பான புகார்கள் தலைநகர் டெல்லியில் அதிக வந்ததை தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக அம்மாநில போலீசார் தீவிர கவனம் செலுத்தி வந்தனர். குறிப்பாக 'ஆபரேஷன் சை-ஹாக்' என்ற நடவடிக்கையின் கீழ் இணைய மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்த இரண்டு நபர்களை டெல்லி காவல்துறையினர் தற்போது கைது செய்துள்ளனர்.

இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சுமார் 180 கோடி ரூபாய் சம்பந்தப்பட்ட 176 இணைய மோசடி வழக்குகளுடன் இவர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பாக புதுடெல்லி துணை ஆணையர் தேவேஷ் குமார் மஹ்லா கூறியதாவது "நாடு முழுவவதும் திட்டமிட்ட இணையக் குற்றங்களின் ஆணி வேரை அறுக்கும் நோக்கத்துடன் டெல்லி காவல்துறை 'ஆபரேஷன் சை-ஹாக்' நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது. இணைய மோசடி மூலம் சம்பாதித்த பணத்தைச் சேகரித்தல், மாற்றுதல் மற்றும் மறைத்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் வலையமைப்புகளைச் சிதைப்பதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம்.

இந்த நடவடிக்கையின் போது புதுடெல்லி மாவட்டத்திலேயே பல சந்தேகத்திற்கிடமான வங்கி பரிவர்த்தனைகள் வெளிச்சத்துக்கு வந்தன. மேலும், இணைய மோசடி மூலம் கிடைத்த பணம் தொடர்ந்து டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஒரு ஐடிஎஃப்சி வங்கி கணக்கு கண்டறியப்பட்டது. இந்த கணக்கு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் பெயரில் தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும், பரிவர்த்தனைகளின் தன்மையிலிருந்து அது ஒரு பினாமி கணக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் புதிவு செய்யப்பட்ட புகார்களை விசாரித்த பிறகு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு முழுமையான விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் குற்றவாளிகள் இணைய மோசடி பணத்தை பல அடுக்குகளாக பணமோசடி செய்ய சுமார் 20 போலி நிறுவனங்களை உருவாக்கியிருந்தது தெரியவந்தது. நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் செய்யப்பட்ட இணைய மோசடி மூலம் கிடைத்த பணம் இந்த போலி நிறுவனங்கள் வழியாக மாற்றப்பட்டதாகவும், இதனால் விசாரணை செய்வதில் கடும் சிரமம் இருந்தது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

கைதான இருவரிடம் இணைய மோசடி தொடர்பாகவும், பணம் எவ்வாறு சட்டத்திற்கு புறம்பாக முதலீடு செய்யப்படுகிறது என்றும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறதாக காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கைதானவர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் தகவலை அடுத்து அடுத்தகட்ட விசாரணை இருக்கும் என்றும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

CYBER FRAUD NETWORK
இணைய மோசடி
TWO ARREST
DELHI POLICE
