அடக்குமுறையை கண்டு அஞ்ச மாட்டோம்; போராட்டத்தை தொடர்வோம்: அபிஜித் தீப்கே ஆவேசம்

அடக்குமுறையை கண்டு அஞ்ச மாட்டோம்; போராட்டத்தை தொடர்வோம்: அபிஜித் தீப்கே ஆவேசம்
"ஒரு சிறுமியின் கழுத்தில் போலீசார் தாக்கியதில், அவள் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறாள். அந்த சிறுமிக்கு ஏதாவது நடந்தால், அதற்கு மத்திய அரசும், டெல்லி போலீசாரும்தான் பொறுப்பு" என அபிஜித் தீப்கே தெரிவித்தார்.
By ANI
Published : July 21, 2026 at 2:07 PM IST
புது டெல்லி: "அமைதியான வழியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எங்கள் பிள்ளைகள் மீது போலீசார் கொலைவெறி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர்; இந்த அடக்குமுறைகளுக்கு எல்லாம் அஞ்சாமல் எங்கள் போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்துவோம்" என கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (CJP) நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகள், தொடர்ச்சியான வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்டவற்றிற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் (சிஜேபி) டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த ஒருமாதக் காலமாக அமைதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். எனினும், அவர்களின் கோரிக்கைக்கு மத்திய அரசு செவிசாய்க்கவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 20) நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நிலையில், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள், ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் இருந்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர். அப்போது அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி முன்னேறாத வகையில், டெல்லி போலீசார் தடுப்புகளை அமைத்திருந்தனர்.
🚨आज हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त रैंक के अधिकारियों सहित दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय पुलिस बलों के कुल 118 पुलिसकर्मियों से अधिक को चोटें आई, @CPDelhi श्री अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायल… pic.twitter.com/SGpiONjbd7— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
ஆனால், பேரணியாக வந்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், அந்த தடுப்புகளைத் தாண்டி செல்ல முயன்றனர். இதையடுத்து, டெல்லி போலீசாரும், துணை ராணுவப் படையினரும் அவர்கள் மீது கடுமையாக தடியடி நடத்தினர். இதனால் பேரணியாக சென்றவர்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் இடையே பயங்கர தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
பாதுகாப்புப் படையினர் நடத்திய தடியடியில், பேரணியில் ஈடுபட்ட பலருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே இன்று (ஜூலை 21) தனியார் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்துள்ளார்.
அதில், "அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்திய எங்கள் மீது டெல்லி போலீசார் வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளனர். இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாமல் சிறுவர், சிறுமிகள் மீதும் போலீசார் கொலைவெறி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். 12 வயது பிள்ளைகளின் தலைகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சிறுமியின் கழுத்தில் போலீசார் தாக்கியதில், அவள் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் இருக்கிறாள்.
அந்த சிறுமிக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்தால், அதற்கு முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசும், டெல்லி காவல்துறையும்தான் பொறுப்பு. தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து கூட கூட்டத்தை போலீசார் கலைத்திருக்கலாம். ஆனால், வேண்டுமென்றே தடியடியை அவர்கள் எங்கள் இளைஞர்கள் மீது பிரயோகப்படுத்தியுள்ளனர்.
கடந்த ஒரு மாதக்காலமாக ஜந்தர் மந்தரில் அமைதியான முறையில்தானே நாங்கள் போராட்டம் நடத்தினோம்? காவல்துறையினர்தான் முதல் தாக்குதலை தொடுத்தனர். நேற்று நடந்த விஷயங்கள் அனைத்தும், போலீசாரால் திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்பட்ட ஒன்று.
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரின் உடைமைகளும் பல முறை சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டன. அப்படியிருக்கும் போது, ஒரு லாரி நிறைய கற்கள், எப்படி மைதானத்துக்கு வந்தது? எங்களை கலவரக்காரர்களாக சித்தரிக்க போலீசார் அரங்கேற்றிய திட்டம் இது.
அதுமட்டுமின்றி, எங்கள் ஆதரவாளர்கள் மீது நேற்று தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் அனைவருமே போலீஸ்காரர்கள் கிடையாது. பல ரவுடிகளின் கையில் தடிகளை கொடுத்து போலீசார் அனுப்பி இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? எங்கள் பிள்ளைகளின் தலைகளை இன்னும் உடைக்க வேண்டுமா? இந்த அடக்குமுறைகளுக்கு எல்லாம் பயப்படுபவர்கள் நாங்கள் அல்ல. நாங்கள் பயப்பட போவதில்லை. எங்கள் போராட்டத்தை மேலும் நாங்கள் தீவிரப்படுத்துவோம்" என அபிஜித் திப்கே திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
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இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 20) நடைபெற்ற பேரணியில் 118க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் காயமடைந்ததாக டெல்லி காவல்துறை தனது எக்ஸ் வலைதளப்பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், “திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற வன்முறையில், டெல்லி காவல்துறை மற்றும் மத்திய காவல்படையை சேர்ந்த 118-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிறப்பு காவல் ஆணையர், இணை ஆணையர், கூடுதல் ஆணையர், துணை ஆணையர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் காயமடைந்துள்ளனர்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.