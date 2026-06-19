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டெலிகிராம் செயலி மீதான தடையை நீக்க முடியாது: டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி

தேசியத் தேர்வு முகமை பரிந்துரையின் பேரில், டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை விதித்தது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 4:08 PM IST

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புதுடெல்லி: நீட் மறு தேர்வுக்கு முன்னதாக, டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு விதித்துள்ள தற்காலிக தடை செல்லும் என டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த மே 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த விவகாரம் மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. பல மாதங்களாக இரவும், பகலுமாக படித்து தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள், இந்த சம்பவத்தால் கடும் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த முறை நீட் தேர்வு வினாத்தாள் டெலிகிராம் செயலி மூலம் கசிந்ததாக சிபிஐ விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, தேசிய தேர்வு முகமை (என்.டி.ஏ) அளித்த பரிந்துரையின் பேரில், டெலிகிராம் செயலிக்கு ஜூன் 22ஆம் தேதி வரை மத்திய அரசு தற்காலிக தடையை விதித்தது.

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அது மட்டுமின்றி, டெலிகிராமில் பயனர்கள் அனுப்பிய மெசேஜ்களை எடிட் செய்யும் வசதியை வரும் ஜூன் 30ஆம் தேதி வரை முடக்கவும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி இருந்தது. இதனால் டெலிகிராம் செயலியை அதன் பயனர்கள் பயன்படுத்த முடியாத சூழல் எழுந்தது.

மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் டெலிகிராம் நிறுவனம் சார்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அந்த மனுவில், "மற்ற சமூக வலைதளங்கள், செயலிகள் மீது எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், டெலிகிராம் செயலியை மட்டும் தடை செய்திருப்பது பாரபட்சமானது.

இது, அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 14வது பிரிவுக்கு (அனைவரும் சமம் என்ற உரிமை) எதிரானது. எனவே, டெலிகிராம் அரசின் மீதான தடையை நீக்க வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனுவானது, நீதிபதி தேஜஸ் காரியா முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "டெலிகிராம் செயலி மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை பொருத்தமற்றது எனக் கூற முடியாது. மத்திய அரசு அதன் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டே இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறது.

எனவே, டெலிகிராம் மீது மத்திய அரசு விதித்துள்ள தற்காலிக தடையை நீக்க முடியாது" என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

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