உன்னை தீண்டியவர் இனி சாகும் வரை சிறையில் இருப்பார் - பாதிக்கப்பட்ட 10 வயது சிறுமிக்கு நீதிபதி எழுதிய கடிதம்
பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட 10 வயது சிறுமிக்கு எழுதிய கடிதத்தில், 'இனி எந்த பயமும் இல்லாமல் உன் வாழ்க்கையை வாழலாம்' என்று நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 1, 2026 at 8:18 AM IST
புது டெல்லி: “நீ குறிப்பிட்ட அந்த அங்கிள் இனிமேல் தனது வாழ்நாள் முழுக்க வெளியே நடமாட முடியாது. சாகும் வரை ஒரு கூண்டுக்குள் தான் இருப்பார்” என சிறுமிக்கு நீதிபதி உத்தரவாதம் அளித்துள்ளார்.
2023ஆம் ஆண்டு ஜூலை 23ஆம் தேதி 7 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வழக்கானது டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த வழக்கின் விசாரணையானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு மே மாதம் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரை குற்றவாளி என நீதிமன்றம் அறிவித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜூலை மாதம் குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி உத்தரவு பிறப்பித்ததோடு, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ. 10.50 லட்சம் இழப்பீடு வழங்குமாறும் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தின் கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி ரஜினி ரங்கா, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு எழுதப்பட்ட கடிதமானது அனைத்து தரப்பினரிடையேயும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நீதிபதியின் கடிதம்
வழக்கின் விசாரணையின்போது அந்த அங்கிள் வயதாகும்வரை சிறையிலேயே வைக்கப்பட வேண்டும் என்று சிறுமி குறிப்பிட்டதை நீதிபதி தனது கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டி, “குழந்தாய், இந்த நீதிமன்றம் உன்னுடைய கோரிக்கையை கேட்டு அதற்கு பதிலளித்திருக்கிறது. நீ குறிப்பிட்ட அந்த அங்கிள் இனிமேல் தனது வாழ்நாள் முழுக்க வெளியே நடமாட முடியாது. சாகும் வரை ஒரு கூண்டுக்குள் தான் இருப்பார். அங்கேயே வயதாகி இறந்துபோவார். இனி ஒருபோதும் அவரால் உன்னையோ, உன் தங்கையையோ அல்லது வேறு குழந்தைகளையோ துன்புறுத்த முடியாது.
இதுவரை இந்த நீதிமன்றம் பார்த்ததிலேயே நீதான் துணிச்சலான சிறுமி. நீ நீதிமன்றத்துக்கு வந்து, உன்னை சிதைத்த நபரை அடையாளம் காட்டி, நடந்த உண்மைகளை கூறினாய். உன் தாயிடமும் நடந்த அனைத்தையும் கூறினாய். உன்னுடைய இந்த துணிச்சலால் தான் அந்த மிருகத்தனமான குற்றவாளி இனி மற்ற எந்த குழந்தைக்கும் தீங்கு விளைவிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
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மேலும், “நீ இழந்த உன்னுடைய சிறு பிராயத்தை மீட்டு தரமுடியாது என்பதை இந்த நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொள்கிறது. இருப்பினும் நேர்மறையான கண்ணோட்டத்துடன் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்.
குழந்தாய், இனிமேல் நீ உன் வாழ்க்கையை வாழு; பள்ளிக்கு போ, கனவு காணு. நண்பர்களை உருவாக்கு. சிரித்து மகிழ்ந்திரு; விளையாடு. உன் துணிச்சலை இந்த நீதிமன்றம் எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும்” என்று உற்சாகப்படுத்தி உள்ளார். நீதிபதி ரஜினி ரங்காவின் இந்த கடிதத்தை மற்ற நீதிபதிகளும் பொதுமக்களும் நெகிழ்வுடன் பாராட்டி வருகின்றனர்.
மேலும், இந்த வழக்குத் தொடர்பாக குற்றவாளி ஜாமீன் கேட்டு மேல்முறையீடு செய்தபோது, இந்த கடிதத்தை சுட்டிக்காட்டி நீதிபதிகள் அதனை நிராகரித்துள்ளனர்.