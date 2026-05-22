டெல்லி வன்முறை வழக்கு: உமர் காலித்துக்கு 3 நாட்கள் இடைக்கால ஜாமீன்

2020 பிப்ரவரி மாதம் டெல்லியில் நிகழ்ந்த கலவரத்தில் 53 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 700-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தனர்.

டெல்லி வன்முறை வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட உமர் காலித் (ANI)
Published : May 22, 2026 at 6:11 PM IST

புதுடெல்லி: டெல்லி வன்முறை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள உமர் காலித்துக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் 3 நாள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

2020 பிப்ரவரி மாதம் குடியுரிமை சட்டத் திருத்தம் (CAA) மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு (NRC) ஆகியவற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கலவரத்தில் 53 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 700-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவத்தில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டத்தில் கீழ் சமூக ஆர்வலர் உமர் காலித் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் கர்கார்டூமா நீதிமன்றத்தில் அவரின் மாமாவின் 40-வது நாள் காரியத்திற்கு செல்லவும், தாயின் அறுவை சிகிச்சையின் போது உடனிருக்க வேண்டியும் 15 நாட்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்க கோரி மனு அளித்தார். இதன் மீதான விசாரணையில், மாமா நெருங்கிய உறவு இல்லை என்றும், அவரின் தயாரை பார்த்துக் கொள்ள உறவினர்கள் உள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டு ஜாமீன் தர மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனை எதிர்த்து, டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர் தொடர்ந்த வழக்கில் தற்போது அவருக்கு ஜூன் 1 முதல் 3-ம் தேதி வரை இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஜூன் 1-ம் தேதி காலை 7 மணிக்கு உமர் காலித் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், இடைக்கால ஜாமீன் காலம் முடிவடைந்து மீண்டும் ஜூன் 3-ம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் சிறையில் சரணடைய வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், இடைக்கால ஜாமீன் இருப்பு தொகையாக ரூ.1 லட்சம் செலுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஜாமீனில் வெளியில் செல்லும் உமர் காலித் டெல்லி-என்சிஆர் பகுதிக்கு வெளியே பயணிக்கக் கூடாது என்றும், மருத்துவமனையை விட்டு வெளியேறக் கூடாது என்றும், ஒரே ஒரு கைபேசியை மட்டுமே எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என நீதிமன்றம் நிபந்தனைகள் விதித்துள்ளது.

2025-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 11-ம் தேதி உறவினர் திருமணத்திற்காக இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது என்பதும், இந்த வருடம் 2 முறை அவர் ஜாமீன் கோரி தொடர்ந்த வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

