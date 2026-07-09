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தேசிய பங்கு சந்தை ஊழல் வழக்கு - சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவின் மனு தள்ளுபடி

டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் இன்றைய தீர்ப்பை தொடர்ந்து, சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவுக்கு எதிரான ஊழல் தடுப்புச் சட்ட வழக்கை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான அனைத்து சட்டத் தடைகளும் நீங்கியுள்ளன.

சித்ரா ராமகிருஷ்ணா - கோப்புப்படம்
சித்ரா ராமகிருஷ்ணா - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 3:14 PM IST

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புதுடெல்லி: தேசிய பங்குச் சந்தையின் ரகசிய தகவல்களை கசியவிட்ட வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவின் மனுவை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தன்னை ஒரு 'அரசு ஊழியர்' என வகைப்படுத்தியதை எதிர்த்து தேசிய பங்கு சந்தையின் முன்னாள் தலைவரும் மேலாண்மை இயக்குநருமான சித்ரா ராமகிருஷ்ணா தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது. நீதிபதிகள் நவீன் சாவ்லா மற்றும் ரவீந்தர் துடேஜா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.

சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவின் மனு இன்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அவரது தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 'தேசிய பங்குச் சந்தை என்பது நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தனியார் நிறுவனம் என்பதால், அதன் தலைவராகவோ அல்லது நிர்வாகியாகவோ இருக்கும் ஒருவரை ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 'அரசு ஊழியர்' என்று சட்டப்பூர்வமாக வரையறுக்க முடியாது' என்று வாதிட்டார்.

மேலும், ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 2(b) மற்றும் 2(c)(viii) ஆகியவற்றின் கீழ் சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர சிபிஐ-க்கு அனுமதி வழங்கிய தேசிய பங்குச் சந்தை வாரியத்தின் உத்தரவுக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவின் வாதங்களை டெல்லி உயர் நீதிமன்ற அமர்வு முழுமையாக நிராகரித்தது.

அப்போது நீதிபதிகள், 'தேசிய பங்குச் சந்தை என்பது நாட்டின் ஒட்டு மொத்தப் பொருளாதாரத்தோடும், லட்சக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களின் நலன்களோடும் தொடர்புடைய ஒரு மிக முக்கியமான பணியை செய்து வருகிறது.

பங்குச் சந்தை இத்தகைய பணியைச் செய்யும் போது, அதன் தலைமைப் பொறுப்பில் இருந்த சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவின் செயல்பாடுகளை அந்தப் பொதுப் பணியிலிருந்து தனியாகப் பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. எனவே, அவர் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் 'அரசு ஊழியர்' என்ற வரையறைக்குள்ளேயே வருவார்' என்று நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.

மேலும், சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவை ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் விசாரிக்க வழங்கப்பட்ட அனுமதி சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் என்று கூறி அவரது மனுவை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் இன்றைய தீர்ப்பை தொடர்ந்து, சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவுக்கு எதிரான ஊழல் தடுப்புச் சட்ட வழக்கை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான அனைத்து சட்டத் தடைகளும் நீங்கியுள்ளன.

தேசிய பங்குச் சந்தையின் தலைவராக சித்ரா ராமகிருஷ்ணா இருந்த காலத்தில், பங்குச் சந்தையின் கணினி சர்வர்களில் இருந்த மிக ரகசியமான தரவுகள் மற்றும் தகவல்களை குறிப்பிட்ட சில பங்குத் தரகர்களுக்கு முன்கூட்டியே கசியவிட்டதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தன. இது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட அவர் தற்போது ஜாமீனில் வெளியே உள்ளார்.

மேலும், ஆனந்த் சுப்ரமணியன் என்பவரை பங்குச் சந்தையின் தலைமை ஆலோசகராக விதிமுறைகளை மீறி நியமித்து, அவருக்குத் தகுதியில்லாத அளவிற்குப் பல கோடி ரூபாய் சம்பள உயர்வு வழங்கியதாகவும் சித்ரா ராமகிருஷ்ணா மீது மற்றொரு குற்றச்சாட்டும் உள்ளது.

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CHITRA RAMKRISHNA
NSE SCAM
CHITRA RAMKRISHNA PETITION REJECTED

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