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18-வது நாளாக நீடிக்கும் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம் – மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

சோனம் வாங்சுக் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுவதைத் தடுக்க, அவரை உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றி, மருத்துவக் கண்காணிப்பின் கீழ் திரவ உணவுகளை கட்டாயமாக வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரர் கோரியுள்ளார்.

தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சோனம் வாங்சுக்
தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சோனம் வாங்சுக் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 2:02 PM IST

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புதுடெல்லி: உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கின் உயிரை காக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனுவை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றம், இது குறித்து உடனடியாக பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கும் டெல்லி மாநில அரசுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

டெல்லி உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தேவேந்திர குமார் உபாத்யாய மற்றும் நீதிபதி தேஜாஸ் கரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நிலை மிக மோசமடைந்து வருவதால், இந்த விவகாரத்தை "மிகவும் அவசரமானது" என அறிவித்து அடுத்த விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்தி வைத்துள்ளது.

இளநிலை நீட் வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி டெல்லி ஜந்தர் மந்திரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஜூன் 28 ஆம் தேதி முதல் கல்வியாளரும், சமூக ஆர்வலருமான சோனம் வாங்சுக் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இன்று அவரது போராட்டம் 18-வது நாளை எட்டியுள்ளது.

நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மருத்துவ அறிக்கையின்படி, சோனம் வாங்சுக் இதுவரை 8.2 கிலோவிற்கும் அதிகமான உடல் எடையை இழந்துள்ளார். அவரது ரத்த சர்க்கரை அளவு (67 mg/dL ஆக) மற்றும் ரத்த அழுத்தம் ஆகியவை ஆபத்தான நிலைக்குக் குறைந்துள்ளதால் அவரது உடல்நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

வழக்கறிஞர் ராகேஷ் குமார் சைனி தாக்கல் செய்த அந்த பொதுநல மனுவில், ஒரு குடிமகனின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் போது அரசு மௌன சாட்சியாக இருக்க முடியாது என்றும், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS), 2023-ன் கீழ் உரிய நேரத்தில் தலையிடத் தவறினால் அது தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக அமையும் என்றும் வாதிடப்பட்டது.

சோனம் வாங்சுக் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுவதைத் தடுக்க, அவரை உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றி, மருத்துவக் கண்காணிப்பின் கீழ் திரவ உணவுகளை கட்டாயமாக வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரர் கோரியுள்ளார்.

மத்திய மற்றும் டெல்லி மாநில அரசுகளின் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கங்களை பெற்ற பிறகு, நீதிமன்றம் இதில் அடுத்தகட்ட முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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