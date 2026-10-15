டெல்லியில் சிஜேபி போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு
கன்னாட் பிளேஸில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டால் வியாபாரிகளும் நடைபாதை விற்பனையாளர்களும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள்" என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : October 15, 2026 at 7:57 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லி கன்னாட் பிளேஸ் சென்ட்ரல் பூங்கா பகுதியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி), நாளை (அக்.16) நடத்த திட்டமிட்டுள்ள போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்து விட்டது.
அதே வேளையில், போராட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை அளித்த வாக்குறுதியை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், டெல்லியில் கடந்த சில வாரங்களாக போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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இரு தினங்களுக்கு முன்பு, டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் தடையை மீறி நுழைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக, அக்கட்சியின் நிர்வாகிகளான சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு, திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனைக் கண்டித்து, டெல்லி கன்னாட்பிளேஸ் பகுதியில் உள்ள சென்ட்ரல் பூங்கா பகுதியில் நாளை (அக்.16) போராட்டம் நடத்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
ஆனால், பண்டிகைக் காலத்தில் கன்னாட் பிளேஸ் பகுதியில் போராட்டம் நடைபெற்றால் வியாபாரம் பாதிக்கக் கூடும் என்று அப்பகுதி வியாபாரிகள் மத்தியில் அச்சம் எழுந்துள்ளது. எனவே, கன்னாட்பிளேஸ் பகுதியில் திட்டமிட்டுள்ள போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி, அப்பகுதியை சேர்ந்த வியாபாரி ஒருவர், டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த மனு, டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி நிதின் வாசுதேவ் சாம்ப்ரே மற்றும் நீதிபதி சஞ்சய் சர்மா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு இன்று வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "டெல்லி கன்னாட் பிளேஸ் பகுதியில் உள்ள முக்கியமான இடத்தில் சிஜேபி கட்சியினர் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். இது போராட்டம் நடத்தக்கூடிய இடம் அல்ல. இது வியாபாரிகளை குறிவைத்து நடத்துவதுபோல் உள்ளது. இங்கு போராட்டம் நடத்தப்பட்டால் மேலும் ஒரு வார இறுதி பண்டிகைக் கால விற்பனையை வியாபாரிகள் இழக்க கூடும். இதனால், வியாபாரிகளும் நடைபாதை விற்பனையாளர்களும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே, கன்னாட்பிளேஸ் பகுதியில் போராட்டம் நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
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இதற்குப் பதிலளித்த கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் சேத்தன் சர்மா, "கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் ஏற்கெனவே எடுக்கப்பட்டுவிட்டன. மனுதாரரின் அச்சமும் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
இதனைப் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், போராட்டத்துக்குத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற மனுதாரர் தரப்பின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்துவிட்டனர்.