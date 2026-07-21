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தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்படும் சோனம் வாங்சுக் - டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் பரிந்துரை

சோனம் வாங்சுக், எந்த நேரமும் குருகிராமில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சோனம் வாங்சுக்
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்தில் உண்ணாவிரதம் இருந்த சோனம் வாங்சுக் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 2:50 PM IST

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புதுடெல்லி: தொடர்ந்து 20 நாட்களுக்கும் மேலாக உண்ணாவிரதப் போராட்டம் மேற்கொண்டு, தற்போது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கை குருகிராமில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்ற டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இன்று (ஜூலை 21, 2026) பரிந்துரை செய்துள்ளது.

இளநிலை நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட கல்வித்துறை முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சார்பில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் பிரபல சமூக ஆர்வலரும், கல்வியாளருமான சோனம் வாங்சுக் அங்கு உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டார்.

20 நாட்களை கடந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தால், அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினர் கடந்த சனிக்கிழமை வலுக்கட்டாயமாக அவரை அப்புறப்படுத்தி டெல்லியில் உள்ள ராம் மனோகர் லோகியா அரசு மருத்துவமனையில் பலத்த பாதுகாப்புடன் அனுமதித்தனர்.

அங்கு அவருக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைகள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் திருப்திகரமாக இல்லை என்றும், அவரது உடல் நிலையை கண்காணிக்க இன்னும் சிறப்பு மருத்துவர்கள் தேவை என்றும் கூறி சோனம் வாங்சுக்கின் வழக்கறிஞர்கள் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த மனு டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மருத்துவ அறிக்கைகளை ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள், சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நிலை குறித்து கவலை தெரிவித்தனர்.

விசாரணையின் போது நீதிபதிகள், "அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள வசதிகளை விட, டெல்லிக்கு அருகிலுள்ள குருகிராம் தனியார் மருத்துவமனையில் இன்னும் உலகத்தரம் வாய்ந்த மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி சிகிச்சைகளை வழங்க முடியும். எனவே, சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நலனை கருத்தில் கொண்டு அவரை அந்த மருத்துவமனைக்கு மாற்றுவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்" என பரிந்துரைத்தனர்.

அப்போது மத்திய அரசு மற்றும் டெல்லி காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், "சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நலனை பாதுகாப்பதிலும், அவருக்கு தகுந்த சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதிலும் அரசு உறுதியாக உள்ளது. எனவே, நீதிமன்றத்தின் இந்த பரிந்துரைக்கு மத்திய அரசோ அல்லது டெல்லி காவல்துறையோ எவ்வித முட்டுக்கட்டையும் போடாது. அவரை குருகிராம் தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றுவதில் எங்களுக்கு எந்தவித ஆட்சேபனையும் இல்லை" என்று தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து சோனம் வாங்சுக், எந்த நேரமும் குருகிராமில் உள்ள அந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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