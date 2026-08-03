ETV Bharat / bharat

மல்யுத்த வீராங்கனைகள் பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கு| குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து பிரிஜ் பூஷண் விடுவிப்பு

என் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் நானே தூக்கிலிட்டுக் கொள்வேன் என்று முதல் நாளே கூறினேன். இன்று நீதிமன்றம் என்னை 'களங்கமற்றவர்' என விடுவித்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று பிரிஜ் பூஷண் கூறினார்.

பிரிஜ் பூஷண் - கோப்புப்படம்
பிரிஜ் பூஷண் - கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 2:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: இந்தியாவின் முன்னணி மல்யுத்த வீராங்கனைகள் தொடர்ந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கில், இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முன்னாள் தலைவரும், பாஜக முன்னாள் எம்பியுமான பிரிஜ் பூஷண் சரண் சிங் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் டெல்லி நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

டெல்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் (ACJM) அஸ்வினி பன்வார் இன்று (ஆகஸ்ட் 3, 2026) இந்த தீர்ப்பை வழங்கினார். இந்த வழக்கில் பிரிஜ் பூஷணுடன் சேர்க்கப்பட்டிருந்த மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முன்னாள் உதவி செயலாளர் வினோத் தோமரும் அனைத்து பிரிவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார்.

அரசுத் தரப்பு மற்றும் புகார் அளித்த வீராங்கனைகள் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளைச் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்க போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என நீதிபதி அஸ்வினி பன்வார் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.

மேலும், விசாரணையின் போது, புகார் அளித்த வீராங்கனைகளின் வாக்குமூலங்களில் பல முரண்பாடுகள் இருந்ததாகவும், குறிப்பிட்ட சம்பவங்கள் நடந்ததாகக் கூறப்பட்ட தேதிகளில் பிரிஜ் பூஷண் அந்த இடங்களில் இல்லை என்பதற்கான ஆதாரங்களையும் அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க தவறிவிட்டனர் என்று நீதிபதி பன்வார் தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்தார்.

தீர்ப்பிற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரிஜ் பூஷண், "என் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் நானே தூக்கிலிட்டுக் கொள்வேன் என்று முதல் நாளே கூறினேன். இன்று நீதிமன்றம் என்னை 'களங்கமற்றவர்' என விடுவித்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு வினேஷ் போகத், சாக்ஷி மாலிக், பஜ்ரங் புனியா உள்ளிட்ட இந்தியாவின் நட்சத்திர மல்யுத்த வீராங்கனைகள் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பிரிஜ் பூஷணுக்கு எதிராக பல மாதங்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 2016 முதல் 2019 வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் அலுவலகம், எம்பியின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லம் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணங்களின் போது பிரிஜ் பூஷண் தங்களுக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக 6 பெண் மல்யுத்த வீராங்கனைகள் புகார் அளித்தனர்.

இதையடுத்து டெல்லி போலீஸார் பிரிஜ் பூஷண் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள் 354, 354A, 354D மற்றும் 506 ஆகியவற்றின் கீழ் ஜூன் 2023-ல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். கடந்த மே 2024-ல் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஜூலை 2, 2026 அன்று இறுதி வாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

WRESTLING FEDERATION OF INDIA
WOMEN WRESTLERS
BRIJ BHUSHAN SEXUAL HARASSMENT
BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH
DELHI COURT ACQUITS BRIJ BHUSHAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.