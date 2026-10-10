சிஜேபி ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு - தடையை மீறி வந்த 500-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது
ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி இன்று போராட்டம் நடத்த டெல்லி காவல் துறை அனுமதி மறுத்ததற்கான காரணத்தை அறிக்கையாக வெளியிட்டிருக்கிறது.
Published : October 10, 2026 at 10:33 AM IST
புதுடெல்லி: தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி ஜந்தர் மந்தரில் இன்று போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அங்கு வந்த 500-க்கும் மேற்பட்டோரை டெல்லி காவல்துறை கைது செய்தது.
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலக வலியுறுத்தி சிஜேபி (கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி) மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் (AISA) சார்பில் இன்று டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சுமார் 7 ஆயிரம் பேர் டெல்லிக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த போராட்டத்திற்கு டெல்லி காவல் துறை அனுமதி மறுத்திருக்கிறது.
குறிப்பாக, இப்போராட்டத்தில் பிரபல யூடியூபர் துருவ் ரதீ பங்கேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், குருகிராமில் உள்ள அவரது வீட்டில் வைத்து போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர். அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை மீறி போராட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த 500-க்கும் மேற்பட்டோரை டெல்லி காவல்துறை கைது செய்திருக்கிறது.
சிஜேபி போராட்டம்; டெல்லியில் கட்டுப்பாடுகள்
இன்று ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறவிருந்த சிஜேபி போராட்டத்திற்கு டெல்லி காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருக்கிறது. அதே சமயம் போராட்டக்கார்கள் வருகையை கருத்தில் கொண்டு ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் பி.என்.எஸ் 163 தடை சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதியைச் சுற்றி 4 கிலோ மீட்டருக்கு இணைய சேவைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. ட்ரோன் உதவியுடன் போராட்டப் பகுதிகளை போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர். கடுமையான சோதனைகளுக்கு பிறகே அங்கு வசிக்கும் மக்கள் போக்குவரத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
மேலும், புதுடெல்லியில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து டெல்லி காவல்துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், “கடந்த ஜூலை மாதம் ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் அறிவோம். ஒரு நாள் போராட்டத்திற்கு அனுமதி பெறப்பட்டிருந்த நிலையில், ஒரு மாதம் வரை நீடித்தது. அதில் 200க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களும் காயமடைந்தனர்.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு முக்கியம்
போராட்டம் நடைபெற்றால் அதில் பங்கேற்பவர்கள், பணியில் உள்ள காவல்துறையினர். பொதுமக்கள் என அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் கடந்த முறை கிடைத்த அனுபவத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த முறையாக விளக்கத்தை போராட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பவர்கள் அளிக்கும் வரை அனுமதி வழங்க முடியாது.
கடந்த வாரம் ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தில் பெண் காவலர் ஒருவர் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார். எனவே இதுபோன்ற சம்பவங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும் போராட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் சில நடைமுறை சிக்கல்களும் உள்ளன. ஜந்தர் மந்தர் ஒரு சிறிய பகுதி. அங்கு ஒரே நேரத்தில் 1000 பேர் மட்டும் தான் கூட முடியும். டெல்லி ஒரு சிறிய அரசு என்பதால், குறிப்பிட்ட அளவிலான மக்களுக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பு தரமுடியும். அதே சமயம், டெல்லி நமது நாட்டின் தலைநகர். இங்கு பல அரசுத்துறைகளின் தலைமை அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ளன.
எனவே இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தான் போராட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து முடிவெடுக்க முடியும். போராட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்பதை ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்று கூற முடியாது. ஆனால் எங்கு நடத்தப்படுகிறது? எத்தனை பேர் வருவார்கள்? என்பதை அதிகாரிகளிடம் உறுதி செய்யவேண்டும். அதனை வைத்தே பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்யமுடியும்” என்று குறிப்பிட்டது.
அனுமதியின்றி போராடினால் கைது
மேலும், போராட்டம் விஷயத்தில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வருகிறது. அனுமதியின்றி நடத்தப்படும் போராட்டம் சட்டவிரோதமானது என்றும், எனவே அதில் பங்கேற்பவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ள நிலையில், போராட்டத்தில் பங்கேற்க வருவோரிடம் போராட்ட அமைப்பினர் இதனை விளக்குவது அவர்களுடைய பொறுப்பு.
மக்கள் நடமாட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல், கூட்ட நெரிசலை தடுத்தல், போராட்டக்காரர்கள், குடியிருப்பாளர்கள், கடைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றை கருத்தில்கொண்டே இன்று கடுமையான தற்காலிக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளே” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
The right to protest must be protected, but so must the right of a city to function safely. Responsible policing is about balancing both. #DPUpdates #PublicSafetyOurPriority https://t.co/Zfwc8xiCwy— Delhi Police (@DelhiPolice) October 9, 2026
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முன்னதாக, போராட்டத்தால் ஜந்தர் மந்தரில் சலசலப்பை தவிர்க்கவும், அங்குள்ள பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில்கொண்டும் 57 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை மூடவும், புறநகர் ரயில்களை ரத்து செய்யவும் அதிகாரிகள் திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில் சேவைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை முழுமையாக நீக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி இருந்தது. எனினும், பிற ஊர்களிலிருந்து டெல்லிக்கு செல்லும் பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.