டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: மருத்துவர் உமர் நபியின் வீட்டை இடித்து தள்ளிய போலீஸ்!
டெல்லி குண்டுவெடிப்புக்கு காரணமானவர்களின் குடும்பத்தினரை கிரிமினல்களை போல நடத்தக் கூடாது என காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மெகபூபா முப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 14, 2025 at 10:55 AM IST
ஸ்ரீநகர்: டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை நிகழ்த்தியதாக கூறப்படும் காஷ்மீரை சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் நபியின் வீட்டினை, போலீசார் உள்ளிட்ட பாதுகாப்புப் படையினர் நேற்று நள்ளிரவு இடித்து தரைமட்டமாக்கினர்.
டெல்லியில் கடந்த 10ஆம் தேதி நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக அடுத்தடுத்து வெளியாகி வரும் தகவல்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் மருத்துவர்கள் இருப்பது நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லி குண்டுவெடிப்புக்கு காரணமான காரை ஓட்டிச் சென்றதும், காஷ்மீரை சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் நபிதான் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. குண்டுவெடிப்பில் இறந்த உமர் நபியின் உடல் பாகங்களை, அவரது தாயாரின் டிஎன்ஏவுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து இது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் கடந்த சில தினங்களாக பாதுகாப்புப் படையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதில், பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜெய்ஷ் இ முகமது உள்ளிட்ட அமைப்புகளுடன் அவர் தொடர்பில் இருந்ததும், அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி செயல்பட்டு வந்ததும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக என்ஐஏ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
#WATCH | | Delhi terror blast case: The residence of Dr Umar Un Nabi, accused in the Red Fort blast, has been demolished in Pulwama, Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/gqvm7iwPBe— ANI (@ANI) November 14, 2025
இது ஒருபுறம் இருக்க, மருத்துவர் உமர் நபி மீது காஷ்மீர் மக்கள் கடும் கொந்தளிப்பில் இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், புல்வாமாவில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு போலீசார், சிஆர்பிஎஃப் அடங்கிய பாதுகாப்பு படையினர் நேற்று நள்ளிரவு புல்டோசருடன் சென்றனர். பின்னர் , அவரது வீட்டை பாதுகாப்புப் படையினர் புல்டோசரை பயன்படுத்தி இடித்து தரைமட்டமாக்கினர். இதற்காக அப்பகுதி முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
கிரிமினல்களை போல நடத்துவதா?
முன்னதாக, டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் குறித்து பாதுகாப்புப் படை உயரதிகாரிகளுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேற்று முன்தினம் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது, இந்த சம்பவத்துக்கு காரணமான ஒவ்வொருவரையும் வேட்டையாடுமாறு பாதுகாப்புப் படையினருக்கு அமித் ஷா உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, டெல்லி குண்டுவெடிப்புக்கு காரணமானவர்களின் குடும்பத்தினரை கிரிமினல்களை போல நடத்துவதை பாதுகாப்புப் படையினர் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மெகபூபா முப்தி தெரிவித்துள்ளார்.