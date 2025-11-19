ETV Bharat / bharat

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு வழக்கு: அல் ஃபலா குழுமத்தின் தலைவர் ஜவாத் கைது!

1990-களில் இருந்து ஒரு பெரிய கல்வி அமைப்பாக உருமாறியுள்ள அல் ஃபலாவின் வளர்ச்சிக்கான நிதி எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வியுடன், டெல்லியில் 19 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.

அல் ஃபலா பல்கலைக்கழகத்தின் முகப்புப் பகுதி
அல் ஃபலா பல்கலைக்கழகத்தின் முகப்புப் பகுதி (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: கார் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தொடர்புடைய அல் ஃபலா மருத்துவக் கல்லூரி குழுமத்தின் தலைவர் ஜவாத் அகமத் சித்திக்கை அமலாக்கத்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

நவம்பர் 10 அன்று, டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கார் குண்டுவெடித்ததில் 15 அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர். இது தொடர்பாக டெல்லி காவல்துறையும், தேசிய புலனாய்வு அமைப்பும் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

முதற்கட்ட விசாரணையில் ஹரியானாவில் செயல்பட்டு வரும் அல் ஃபலா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த உமர் நபி எனும் மருத்துவர் கார் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்னதாக இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் சுமார் 2,900 கிலோ வெடிபொருள் வைத்திருந்ததாக அக்டோபர் 30 அன்று முசாமில் அகமத் எனும் மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், கார் குண்டுவெடிப்பு நடந்த அன்று காலை பெண் மருத்துவர் ஷாகீன் என்பவர் வெடிபொருட்கள் வைத்திருந்ததாகவும், பயங்கரவாதிகள் உடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும் கைது செய்யப்பட்டார். குண்டுவெடிப்பு நடந்த பின் தொடர்ந்து பல மருத்துவர்கள் அதே கல்லூரியில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதனையடுத்து, கல்லூரி தொடர்பில் விசாரணை வளையத்தை ஏற்படுத்திய டெல்லி காவல்துறை மற்றும் தேசிய புலனாய்வு முகமை, அதன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க அமலாக்கத்துறைக்கு பரிந்துரைத்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த அமலாக்கத்துறை, மருத்துவக் கல்லூரி தொடர்பான இடங்களில் சோதனை செய்து, நிர்வாகம் தரப்பில் பணமோசடி நடந்துள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ளது.

இந்த சோதனையின்போது, கணக்கில் வராத சுமார் 48 லட்ச ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கையோடு மருத்துவக் கல்லூரியை இயக்கும் அல் ஃபலா குழுமத்தின் தலைவர் அகமத் சித்திக் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த அமலாக்கத்துறை, அவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

அல் ஃபலா கல்விக் குழுமம்

அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில் அல் ஃபலா தொடர்பாக மேலும் பல தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அல் ஃபலா செப்டம்பர் 8, 1995 தேதியில் ஒரு பொது அறக்கட்டளையாக உருவெடுத்துள்ளது. ஜவாத் அகமது சித்திக் இதில் அறங்காவலர்களில் ஒருவராகவும், நிர்வாக அறங்காவலராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த அறக்கட்டளையின் கீழ், இவர்களின் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ஜவாத் அகமது சித்திக் கட்டுப்பாட்டில் இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: மருத்துவர் உமர் நபியின் வீட்டை இடித்து தள்ளிய போலீஸ்!

1990-களில் இருந்து ஒரு பெரிய கல்வி அமைப்பாக உருமாறியுள்ள அல் ஃபலாவின் வளர்ச்சிக்கான நிதி எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வியுடன், டெல்லியில் 19 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.

இதில் சில குற்ற நடவடிக்கைகள் மூலமாக பலகோடி ரூபாய் அறக்கட்டளை கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதும், அவை அதன் கீழ் இயங்கும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதும் தங்களின் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

TAGGED:

AL FALAH GROUP
JAWAD AHMED SIDDIQUI
FARIDABAD AL FALAH UNIVERSITY
டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு வழக்கு
DELHI BLAST CASE UPDATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.