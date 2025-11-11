டெல்லி குண்டுவெடிப்பு; பெண் மருத்துவர் கைதை தொடர்ந்து லக்னோவில் 'ஏடிஎஸ்' பிரிவு அதிரடி சோதனை!
பயங்கரவாத அமைப்பான ஜெய்ஷ்-இ-முகமது உடன் பெண் மருத்துவர் ஷாஹீன் ஷாஹித்திற்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : November 11, 2025 at 10:19 PM IST
லக்னோ: கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் டெல்லி குண்டுவெடிப்புடன் தொடர்புடையதா? அல்லது பரிதாபாத்தில் மீட்கப்பட்ட வெடிபொருட்களுடன் தொடர்புடையதா? என்பதைக் கண்டறியும் பணியில் புலனாய்வு அமைப்புகள் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.
டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் குறித்து என்ஐஏ தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், பரிதாபாத்தில் 2,900 கிலோ வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கு வேகமெடுத்து வருகிறது. முன்னதாக இந்த வழக்கில் மருத்துவர் முசம்மில் ஷகீல் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். இவர் புல்வாமா பகுதியைச் சேர்ந்தவர். இந்த வழக்கில், ஏற்கெனவே 7 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், லக்னோவைச் சேர்ந்த ஷாஹீன் ஷாஹித் என்ற பெண் மருத்துவரும் கைதாகியுள்ளார். அவரது காரில் இருந்து ஏகே-47 துப்பாக்கியையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
முசம்மில் ஷகிலுடன் ஷாஹீனுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட பயங்கரவாத அமைப்புகளான ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் அன்சார் கஸ்வத்-உல்-ஹிந்த் ஆகியவற்றுடன் மருத்துவர் ஷாஹீனுக்கு தொடர்பு இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
குறிப்பாக செங்கோட்டை கார் குண்டுவெடிப்புக்கு பிறகு கைதானவர்களுடன் ஷாஹீனுக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. கடந்த சில மாதங்களில் ஷாஹீன் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கும், டெல்லிக்கும் அடிக்கடி பயணம் செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், மருத்துவர் ஷாஹீன் ஷாஹித் பரிதாபாத்தில் உள்ள அல்-ஃபலா பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். இதனால், பல்கலைக்கழக வளாகம் மற்றும் நிதியும் பயங்கரவாத உபகரணங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? என்ற கோணத்தில் உத்தரப் பிரதேச மாநில பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினர் (ADS) தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதையும் படிங்க: 'SIR பணியை உடனே நிறுத்தச் சொல்லுங்க' - திமுகவின் மனுவுக்கு பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு!
இதையும் படிங்க: நாட்டையே உலுக்கிய நிதாரி கொலை வழக்கு; மரணத் தண்டனை எதிர்நோக்கி இருந்த சுரேந்திரா கோலி விடுதலை!
லக்னோவின் பல இடங்களில் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாக பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினர் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. ஏடிஎஸ் உடனான இந்த சோதனையில் ஜம்மு - காஷ்மீர் காவல்துறையும் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறது.
மேற்கண்ட சோதனையில், மின்னணு சாதனங்கள், பென் டிரைவ்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இவை தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அவை டெல்லி குண்டுவெடிப்புடன் தொடர்புடையதா? அல்லது பரிதாபாத்தில் மீட்கப்பட்ட வெடிபொருட்களுடன் தொடர்புடையதா? என்பதைக் கண்டறியும் பணியில் புலனாய்வு அமைப்புகள் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.