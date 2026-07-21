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கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் போரலை உடனடியாகக் கைது செய்ய கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, அபிஷேக் போரல் மற்றும் அவரது நண்பரைக் கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் காவல்துறையினர் இறங்கியுள்ளனர்.

அபிஷேக் போரல்
அபிஷேக் போரல் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 9:56 AM IST

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கொல்கத்தா: திருமணம் செய்வதாக கூறி மருத்துவ மாணவியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் போரலை உடனடியாகக் கைது செய்ய கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் போரல், விக்கெட் கீப்பர் மற்றும் பேட்ஸ்மேன் ஆவார். ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக விளையாடியதன் மூலம் பிரபலமான இவர், கூடிய விரைவில் இந்திய அணிக்காகவும் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், தற்சமயம் அவர் மருத்துவ மாணவியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, கைது நடவடிக்கையை எதிர்கொண்டுள்ளார்.

அந்த வகையில், பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மருத்துவ மாணவி ஒருவர், அபிஷேக் போரல் தன்னைத் திருமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றியதாகவும், பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் அச்சுறுத்தல்களில் ஈடுபட்டதாகவும் மேற்கு வங்கத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள மோக்ரா காவல் நிலையத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் புகார் அளித்திருந்தார். இதனையடுத்து, பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பிரிவுகளில் அபிஷேக் போரல் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது

இதில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் 64 (1), 66, 69, 74, 75 (2), 79, 115 (2), 117 (2), 124, 127 (2), 109 (1), 308 (2), 351 (2), 351 (3), 316 (2), 318 (3), 61 (2), 3 (5) மற்றும் 66 E/72 ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இவற்றில், ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பல பிரிவுகளும் அடங்கும். இந்நிலையில், கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கானது விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மாணவி தரப்பு வழக்கறிஞர், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தனிப்பட்ட புகைப்படங்களைச் சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பிவிடுவதாகக் கூறி, அபிஷேக் போரலும் அவரது நண்பரும் மிரட்டியதாகக் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.

அதன்பின், இவ்வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சௌகதா பட்டாச்சார்யா, அபிஷேக் போரல் மற்றும் அவரது நண்பரை உடனடியாகக் கைது செய்ய உத்தரவிட்டார். மேலும், ஆதாரங்கள் அழிக்கப்படுவதைத் தடுக்க அவர்களின் மொபைல் போன்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து மின்னணு சாதனங்களையும் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் எனக் காவல்துறையினருக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், இந்த உத்தரவின் பேரில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து, எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத் தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, அபிஷேக் போரல் மற்றும் அவரது நண்பரைக் கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் காவல்துறையினர் இறங்கியுள்ளனர். கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் இதுபோன்ற பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் சிக்குவது இது முதல்முறையல்ல.

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முன்னதாக, ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடி வரும் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள் மீது அடுக்கடுக்கான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. அவரது முன்ஜாமீன் மனுவை ஜெய்ப்பூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. இதன் காரணமாக, உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க அவருக்கு உத்திரப் பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கம் தடை விதித்தது. இதனால், அவர் ரஞ்சிக் கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய கிரிக்கெட் தொடர்களைத் தவறவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ABISHEK POREL
CALCUTTA HIGH COURT
அபிஷேக் போரல்
ABISHEK POREL CASE
CRICKETER ABISHEK POREL

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