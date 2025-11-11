டெல்லியில் நிகழ்த்தப்பட்டது தற்கொலை படை தாக்குதலா? தாக்குதல் நிகழ்த்திய மருத்துவரின் டிஎன்ஏ-வை பரிசோதிக்க முடிவு
Published : November 11, 2025 at 9:40 PM IST
By கெளதம் டெப்ராய்
டெல்லி: தலைநகரில் நிகழ்த்தப்பட்ட கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம், பயங்கரவாதிகளின் தற்கொலை படை தாக்குதலாக இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் டெல்லி மற்றும் ஜம்மூ காஷ்மீர் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
டெல்லி செங்கோட்டை நுழைவு வாயில் ஒன்றின் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஹுண்டேய் ஐ20 கார் நேற்றிரவு வெடித்து சிதறி பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. அந்த இடத்தை அப்படியே உருக்குலைத்த இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னால் பயங்கரவாத சதி இருக்கிறதா என்று தேசியப் புலனாய்வு முகமை விசாரித்து வருகிறது.
இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் இதுவரை 12 பேர் இறந்ததாகவும், பலர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. குண்டுவெடிப்பை நடத்தியதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஃபிதாயீன் காஷ்மீரைச் சேர்ந்த மருத்துவர் என்றும், அவர் காஷ்மீரில் உமர் முகமது என்ற பெயரில் வசித்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
உமர் சமீபத்தில் ஜெய்ஷ் இ முகமது பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த தனது கூட்டாளிகள் கைது செய்யப்பட்டதை அறிந்ததும், ஃபரிதாபாத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்றதாக உளவுத்துறை சந்தேகிக்கிறது.
வெடித்த காரில் இருந்த நபரின் டிஎன்ஏ, உமரின் குடும்ப உறுப்பினர்களின் மாதிரிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பின்னர் தான், குண்டுவெடிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஐ20 காரை ஓட்டிச் சென்றது யார் என்பது உறுதி செய்யப்படும் என ஈடிவி பாரத்திடம் புலனாய்வு அமைப்பு வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.
பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட ஜெய்ஷ் இ முகமது (JeM) அமைப்புடன் உமரை இணைத்துப் பார்க்கும் புலனாய்வு அதிகாரிகள், அவர் பீதியடைந்து குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்தி இருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் இந்தியப் புலனாய்வு அமைப்புகள் சேர்ந்து கடந்த 30 நாட்களில் பல பயங்கரவாதிகளை கைது செய்துள்ளனர். அந்த வகையில், பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்டு செயல்படும் பயங்கரவாத அமைப்புகள் இந்தியாவில் பெரிய தாக்குதலை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
உளவுத்துறை அமைப்புகள் ஐந்து காரணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி டெல்லி குண்டுவெடிப்பு;
- ஒரு பயங்கரவாதச் செயல்
- அதற்கு ஃபரிதாபாத் பயங்கரவாத அமைப்புடன் என்ன தொடர்பு
- பெரிய குண்டுவெடிப்புகளுக்கான சதித் திட்டமா?
- ஃபரிதாபாத்தில் பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டத்திற்கு எதிர்வினையா?
- சம்பவம் நிகழ்ந்தபோது சந்தேக நபர் மருத்துவர் உமர் முகமது தான் காரில் இருந்தாரா"
போன்ற கேள்விகளுடன் இந்திய புலனாய்வு அமைப்புகளின் விசாரணை வேட்டை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இதுதொடர்பாக நம்மிடம் பேசிய பிரபல பாதுகாப்பு நிபுணர் பிரகாஷ் சிங், “முதற்கட்டமாக கிடைத்துள்ள ஆதாரங்களின்படி, இது ஒரு பயங்கரவாதத் தாக்குதல் போல் தான் தெரிகிறது. இருப்பினும், தடயவியல் பரிசோதனை முடிந்த பின் தான் அதை உறுதி செய்ய முடியும். இந்தியாவின் ஆபரேஷன் சிந்தூருக்குப் பிறகு, பயங்கரவாத அமைப்புகள் தங்கள் பலத்தை காட்ட முயற்சித்து வருகின்றன,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
பிரகாஷ் சிங் கூறியது போன்று, சமீபத்தில் தொடர்ச்சியாக பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இது ஒரு அச்சுறுத்தும் நிகழ்வாகவே பார்க்க முடிகிறது. அவர்களிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட வெடிபொருட்கள் அதன் தீவிரத்தை உணர்த்துகின்றன. இந்நிலையில், செங்கோட்டை அருகே நேற்று நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பயங்கரவாதிகளின் சதித்திட்டங்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம் என்று ஓய்வுபெற்ற பிரிகேடியர் பி.கே. கன்னா கூறியுள்ளார்.
கடந்த நவம்பர் 9 அன்று, ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகளை சேமித்து வைத்திருந்த மூன்று நபர்களை குஜராத்தின் பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பிரிவினர் கைது செய்தனர். மேலும், மிகவும் ஆபத்தான ரசாயன விஷமான ரிசினை வைத்திருந்த மருத்துவரையும் ஃபரிதாபாத்தில் வைத்து பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவினர் கைது செய்தனர்.
அக்டோபர் 9 முதல் 28 வரை, மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, காஷ்மீர் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து பல்வேறு பயங்கரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய 10 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி, பஞ்சாப் காவல்துறையினர் பாப்பர் கல்சா பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த இருவரை ஜலந்தரில் இருந்து கைது செய்தனர்.
அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி, பாகிஸ்தானுடன் தொடர்புடைய எல்லை தாண்டிய ஆயுத போதைப்பொருள் கடத்தல் அமைப்பைச் சேர்ந்த மூவர் மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி, பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்புடைய உத்தரபிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இருவரை ஆந்திர காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி, டெல்லி காவல்துறையினர் பிதாயீன் தாக்குதல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் இரண்டு பயங்கரவாதிகளை கைது செய்தனர்.
அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி, மகாராஷ்டிரா பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு புனேவின் கோந்த்வா பகுதியைச் சேர்ந்த 33 வயது மென்பொருள் பொறியாளர் சுபைர் ஹங்கர்கேகரை கைது செய்தனர்.
தொடர்ச்சியாக நடந்துவரும் கைது நடவடிக்கையின் அடிப்படையில், நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்றும் அவை சில இடங்களில் முறியடிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் எனவும் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.