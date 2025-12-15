ETV Bharat / bharat

நச்சுக்காற்றால் திணறும் டெல்லி: ‘500’-ஐ தொட்ட காற்று மாசு; விமான சேவைகள் பாதிப்பு

கடும் பனிமூட்டத்தால் ஏற்பட்ட குறைந்த பார்வைத் திறன் காரணமாக, விமான சேவைகளில் இடையூறுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக டெல்லி விமான நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவக்கல்லூரி பகுதியில் கடும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டது.
டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவக்கல்லூரி பகுதியில் கடும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டது.
டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியின் காற்று மாசு அளவு ‘500’ எனும் மோசமான அளவை எட்டியுள்ளதாக மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக டெல்லியின் காற்று மாசு அபாயகரமான அளவை எட்டி வருவதால், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்களை தேவையில்லாத நேரங்களில் வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தி இருந்தது. இந்நிலையில், இன்று காலை 6 மணி நிலவரப்படி டெல்லியின் காற்று தரக் குறியீடு (AQI) 457 எனும் மிகக் கடுமையான அளவை எட்டியிருந்தது.

இதற்கிடையில், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) காலை மற்றும் முற்பகல் வேளைகளில், தலைநகரின் பெரும்பாலான இடங்களில் அடர் பனிமூட்டம் இருக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. அந்த வகையில், நேற்றைய டெல்லி வானிலை நிலவரப்படி, அதிகபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 8 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

விமான சேவைகளில் இடையூறு

டெல்லியின் இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், கடும் பனிமூட்டத்தால் ஏற்பட்ட குறைந்த பார்வைத் திறன் காரணமாக, விமான சேவைகளில் தாமதங்களும் இடையூறுகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக, பயணிகளை அந்தந்த விமான நிறுவனங்களைத் தொடர்புகொண்டு பயணநேர மாற்றம் குறித்து அறிந்துகொள்ளுமாறு டெல்லி விமான நிலையம் தரப்பில் இருந்து அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில், பெருமளவு விமான சேவைகளை ரத்து செய்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “இன்று காலை டெல்லியில் ஏற்பட்ட கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக, பார்வைத் திறன் கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது. இது விமான சேவைகளை பாதித்துள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும், விமான நிலையத்தில் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும், சில விமானங்கள் முன்கூட்டியே ரத்து செய்யப்படலாம்,” என்று அந்த விமான நிறுவனம் தனது ஆலோசனைக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

டெல்லியின் காற்று மாசு குறியீடு

பொதுவாக, 0-50 புள்ளிகள் இருந்தால் ‘நல்லது’ என்றும், 51-100 இருந்தால் ‘திருப்திகரமானது’ என்றும், 101-200 ‘மிதமானது’ என்றும், 201-300 ‘மோசம்’ என்றும், 301-400 ‘மிகவும் மோசமானது’ என்றும், 401-500 இருந்தால் ‘கடுமையானது’ எனவும் காற்றின் தரக் குறியீடு அளவுகள் வகைப்படுத்தபட்டுள்ளன.

அந்தவகையில், டெல்லியின் அக்ஷர்தாம் பகுதியில், காற்றின் தரக் குறியீடு 493 எனும் கடுமையான அளவில் பதிவாகி இருந்தது. செய்யப்பட்டது. துவாரகா செக்டார்-14 பகுதியில் காற்றின் தரக் குறியீடு 469 ஆக பதிவாகியுள்ளதாக மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் குளுகுளு கொண்டாட்டம் - ஆச்சரியப்படுத்தும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்!

முறையே வஜிர்பூர், ரோகிணி, அசோக் விஹார் ஆகிய இடங்களில், 24 மணி நேர சராசரி காற்றின் தரக் குறியீடு 500 என்ற அளவை தொட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவலை வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. இது கண்காணிப்புக் கருவிகளால் பதிவுசெய்யப்பட்ட அதிகபட்ச காற்று மாசு அளவு என சிபிசிபி குறிப்பிட்டுள்ளது.

இது நகரத்தை சூழ்ந்துள்ள நச்சு காற்று மாசின் தீவிரத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

