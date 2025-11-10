ETV Bharat / bharat

“சிகரெட்டு புகைப்பது புற்றுநோயை தரும்; டெல்லி காற்று அதை விட மோசம்” என எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்!

இன்று காலை டெல்லியில் காற்று மாசு குறியீட்டின் அளவு 372 எனும் மிக மோசமான நிலையில் இருந்தது.

நவம்பர் 9, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, தேசிய தலைநகரப் பகுதியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து வருவதைக் கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில், ஆர்ப்பாட்டக்காரர் ஒரு பதாகையை ஏந்தியுள்ளார்.
நவம்பர் 9, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து வருவதைக் கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டம் (PTI)
Published : November 10, 2025 at 3:49 PM IST

புதுடெல்லி: டெல்லியின் காற்று மாசு, சுவாசக் கோளாறுகள், கண் எரிச்சல், இருதயப் பிரச்சினை போன்றவற்றிற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தலைநகர் டெல்லியில் ஏற்படும் காற்று மாசினால் பொதுமக்கள் பெரும் துன்பத்திற்கு ஆளாகின்றனர். டெல்லி மக்கள் தினமும் பல நூறு சிகரெட்டுகளுக்கு சமமான நஞ்சை காற்றின் வழியாக சுவாசிக்கிறார்கள் என்று பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

எனவே, காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. பனிகாலம் தொடங்கியதால், காற்று மாசின் அளவு இன்னும் மோசடையும் நிலையில் டெல்லி உள்ளது. அதற்கேற்றார் போல இன்றைய அளவீடுகள் இருந்துள்ளன.

இன்று காலை சுமார் 7 மணியளவில் தலைநகர் டெல்லியின் பெரும்பாலான இடங்களின் காற்று மாசின் அளவு (AQI) சுமார் 300 முதல் 400 புள்ளிகளுக்கு இடையே இருந்துள்ளது. டெல்லியின் அண்டை நகரங்களான ஃபரிதாபாத் 312, காஜியாபாத் 318, கிரேட்டர் நொய்டா 325, குருகிராம் 328, நொய்டா 310 என அளவுகளுடன் மிகவும் மோசமான காற்று மாசு அளவைக் கொண்டிருந்தன.

டெல்லியில் காற்று மாசுக்கு எதிராக இந்தியா கேட் பகுதியில் போராட்டம் நடத்திய பொதுமக்கள்.
டெல்லியில் காற்று மாசுக்கு எதிராக இந்தியா கேட் பகுதியில் நடந்த போராட்டம் (PTI)

தற்போது இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் டெல்லியின் வெப்பநிலை சுமார் 11 டிகிரி செல்சியஸ் என்றளவில் இருக்கிறது. இந்த பனி படர்ந்த சூழலில் காற்று மாசு கலக்கப்படு போது, அது நோய்களுக்கு வித்திட்டுச் செல்லும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். பொதுவாக காற்றில் இருக்கும் ஈரத்தன்மையில் மாசு கலந்திருக்கும் போது, அது நேரடியாக நம் நுரையீரலை பாதிக்கும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

காலை நேரங்களில் தலைநகரின் வெப்பநிலை 27 முதல் 28 டிகிரி செல்சியல் வரை இருக்கிறது. காற்றில் வேகம் மணிக்கு சுமார் 15 முதல் 20 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. டெல்லி மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள நகரங்களில் வசிக்கும் மக்கள், வெளியே செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிந்து செல்வது நன்மை அளிக்கும் என சுகாதார நிபுணர்கள் பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.

டெல்லியில் காற்றுமாசுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பொதுமக்கள்.
டெல்லியில் காற்று மாசுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பொதுமக்கள் (PTI)
இதையும் படிங்க: முல்லைப் பெரியாறு அணை: இரண்டாம் கட்ட ஆய்வைத் தொடங்கிய கண்காணிப்புக் குழு!

ஏற்கனவே, காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த டெல்லியில் ‘கிராப்’ (GRAP-Graded Response Action Plan) எனும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பிஎஸ்3 மற்றும் பிஎஸ்4 ரக டீசல் வாகனங்களுக்கு டெல்லியில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும் இந்த கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நவம்பர் 9, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து வருவதைக் கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில், ஆர்ப்பாட்டக்காரர் நடைபெற்ற போராட்டம்.
நவம்பர் 9, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து வருவதைக் கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டம் (PTI)

குளிர் காலத்தில், டெல்லியின் கிராப் கட்டுப்பாடுகள் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்படுகிறது. இது காற்றின் நான்கு நிலை தரத்தை வகைப்படுத்தி அறிவிக்கப்படுகிறது. காற்று மாசின் அளவு 201-300 இருந்தால் நிலை 1 எனவும், 301-400 இருந்தால் நிலை 2 எனவும், 301-400 இருந்தால் நிலை 3 ஆகவும், 450-க்கு மேல் இருந்தால் மிகக்கடுமையான மோசமான நிலை 4 எனவும் கணக்கிடப்பட்டு கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்படுகிறது.

