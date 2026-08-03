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திருப்பரங்குன்றம் தர்ஹா அருகே கார்த்திகை தீபம்| சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை இல்லை

இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி அரவிந்த் குமார் மற்றும் நீதிபதி விபுல் எம். பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கி அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 1:45 PM IST

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புதுடெல்லி: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹாவுக்கு அருகே கார்த்திகை தீபம் ஏற்றி வழிபட அனுமதி வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. ஆனால், அதே நேரத்தில், உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் புகழ் பெற்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் இடமும், ஹஸ்ரத் சுல்தான் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹாவும் அருகருகே அமைந்துள்ளன.

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு, சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் மத நல்லிணக்கத்தை காரணம் காட்டி, தர்ஹா பகுதிக்கு அருகே கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்திருந்தது. இதை எதிர்த்துத் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை, பல தசாப்தங்களாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய வழிபாட்டு உரிமைகளை தடுக்க முடியாது என்று கூறி, தர்ஹா அருகே கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. அப்போது தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் தர்ஹா நிர்வாகம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், "தீபம் ஏற்றப்படும் இடம் தர்ஹா நுழைவாயிலுக்கு மிக அருகில் உள்ளதால், அது இஸ்லாமியர்களின் மத வழிபாட்டுச் சுதந்திரத்தை பாதிக்கும். இந்த பகுதியில் இரு சமூகத்தினரிடையே பதற்றமான சூழல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்க இந்தத் தடை அவசியமானது" என்று வாதிட்டனர்.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி அரவிந்த் குமார் மற்றும் நீதிபதி விபுல் எம். பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கி அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நீதிபதிகள், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் உள்ள சட்ட அம்சங்களை விரிவாக ஆய்வு செய்ய ஒப்புக் கொண்டனர். இது தொடர்பாக எதிர்மனுதாரர்கள் 6 வாரங்களுக்குள் பதில் அளிக்குமாறு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அதனை தொடர்ந்து மாநில அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய 2 வாரங்கள் அவகாசமும் வழங்கினர்.

இருப்பினும், உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு உடனடியாக இடைக்காலத் தடை விதிக்கக் கோரிய தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.

அப்போது நீதிபதிகள், இந்த விவகாரத்தில் மாநில அரசு ஏன் காலதாமதம் செய்தது? என்று கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, ஆவணங்களை மொழிபெயர்க்க கூடுதல் காலம் ஆனதாக தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் முழுமையாக கேட்ட பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என தெரிவித்த நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.

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