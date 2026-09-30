கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கை கூறுவது என்ன? மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக்கு ஆபத்தா? 13 ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் சர்ச்சை
கேரளம் மற்றும் கர்நாடகாவின் மலைக்கிராம மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மத்தியில், கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கைக்கு வலுவான எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன.
Published : September 30, 2026 at 2:06 PM IST
திருவனந்தபுரம்: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் இயற்கை எழிலையும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட ‘கஸ்தூரிரங்கன் குழு’ அறிக்கை தாக்கல் செய்து 13 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், அது குறித்த விவாதங்களும் சர்ச்சைகளும் இன்றும் ஓயவில்லை. மத்திய அரசு அண்மையில் வெளியிட்ட 7-வது வரைவு அறிக்கையைத் தொடர்ந்து, கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 6 மாநிலங்களில் இந்த விவகாரம் மீண்டும் பற்றி எரியத் தொடங்கியுள்ளது.
கஸ்தூரிரங்கன் குழுவின் பின்னணி
இஸ்ரோ என அழைக்கப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் முன்னாள் தலைவரான டாக்டர் கே. கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தால் இந்த உயர்மட்டக் குழு அமைக்கப்பட்டது.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் இயற்கை சூழலைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், அங்கு வாழும் மக்களின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த குழு தனது அறிக்கையை ஏப்ரல் 15, 2013 அன்று சமர்ப்பித்தது.
கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கையின் முக்கியப் பரிந்துரைகள்
- மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் மொத்த பரப்பளவில் சுமார் 37% பகுதியை (59,940 சதுர கிலோ மீட்டர்) 'சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலம்' (ESA) என அறிவிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
- இது குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கோவா, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய 6 மாநிலங்களில் சுமார் 1,500 கி.மீ தூரத்திற்குப் பரவியுள்ளது.
- கஸ்தூரிரங்கன் குழு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை 'இயற்கை நிலப்பரப்பு' (காடுகள் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்) மற்றும் 'பண்பாட்டு நிலப்பரப்பு' (மனித குடியிருப்புகள், விவசாய நிலங்கள்) என இரண்டாக பிரித்து, காடுகள் நிறைந்த பகுதிகளுக்கு மட்டுமே பல்வேறு முக்கிய கட்டுப்பாடுகளை பரிந்துரை செய்தது.
புதிய வரைவு 2026 - தடைகள் என்னென்ன?
இந்த நிலையில் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு அறிக்கையின் படி சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலங்களில் பின்வரும் செயல்பாடுகளுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
- புதிய சுரங்கங்கள், கல் குவாரிகள் மற்றும் மணல் அள்ளுவதற்கு முற்றிலும் தடை
- புதிய அனல் மின் நிலையங்கள் அமைக்கவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ளவற்றை விரிவுபடுத்தவோ அனுமதி இல்லை.
- அதிக மாசு ஏற்படுத்தும் புதிய ரசாயன மற்றும் கனரக தொழிற்சாலைகளுக்கு முற்றிலும் தடை.
- பெரிய நகரக் குடியிருப்புகள் மற்றும் மெகா கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள்.
- தற்போது வசிக்கும் மக்களின் வீடுகளைப் பழுதுபார்ப்பதற்கும், நிலங்களின் உரிமைக்கும் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை.
மாநிலவாரியாக முன்மொழியப்பட்ட பரப்பளவு
கஸ்தூரிரங்கன் குழு பரிந்துரைத்த ஒட்டுமொத்தப் பரப்பளவின் மாநிலவாரியான விவரம் வருமாறு:
|மாநிலம்
|முன்மொழியப்பட்ட பகுதி (ESA)
|கர்நாடகா
|20,668 சதுர கி.மீ
|மகாராஷ்டிரா
|17,340 சதுர கி.மீ
|கேரளா
|9,993.7 சதுர கி.மீ
|தமிழ்நாடு
|6,914 சதுர கி.மீ
|கோவா
|1,461 சதுர கி.மீ
|குஜராத்
|449 சதுர கி.மீ
சர்ச்சை நீடிப்பதற்கான என்ன காரணம்?
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் கூற்றுப்படி, கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கை குறித்த பல அச்சங்கள் தவறான புரிதலால் உருவானவை. விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு போன்ற வாழ்வாதாரப் பணிகளுக்கு எந்தத் தடையும் இல்லை என்றும், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் சுரங்க மாஃபியாக்களே மக்கள் மத்தியில் தேவையற்ற பயத்தை விதைப்பதாகவும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் கேரளம் ஊடகத்திடம் பேசிய ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் குனிகிருஷ்ணன், "விவசாயம் அல்லது குடியிருப்பு நிலங்களைக் காடுகளாக மாற்றுவதை விட, சூழலியல்ரீதியாக எளிதில் பாதிப்படையக்கூடிய மலைப் பகுதிகளில் சுற்றுச் சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நடவடிக்கைகளை தடுப்பதையே ESA கட்டமைப்பு முதன்மை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
தற்போதுள்ள வனச் சட்டங்கள் காடுகளுக்குப் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. அதே சமயம் ESA கட்டுப்பாடுகள் சுரங்கம், கல் குவாரி, அதிக மாசுபடுத்தும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சில பெரிய கட்டுமானத் திட்டங்கள் போன்றவை வராமல் தடுக்கின்றன" என்றார்.
ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் குனிகிருஷ்ணனின் கூற்றுப்படி, அறிவிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பிற வாழ்வாதார நடவடிக்கைகள் வரைவு விதிகளால் தடை செய்யப்படவில்லை.
இருப்பினும், கேரளம் மற்றும் கர்நாடகாவின் மலைக்கிராம மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மத்தியில், கஸ்தூரிரங்கன் அறிக்கைக்கு வலுவான எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன.
ஆரம்பத்தில் 13,108 சதுர கி.மீ என பரிந்துரைக்கப்பட்ட பகுதியை, கள ஆய்வு மூலம் தற்போது 9,993.7 சதுர கி.மீ ஆக கேரளம் குறைத்துள்ளது. தற்போதைய சூழலில் விவசாய நிலங்களையும், மக்கள் வாழும் பகுதிகளையும் முழுமையாக விலக்கி 8,590.69 சதுர கி.மீ ஆக மேலும் குறைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் கேரளம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
கர்நாடக அரசு இந்த வரைவு அறிக்கையைத் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது. விவசாய நிலங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் தவறுதலாக இதில் சேர்க்கப்படாமல் இருக்க, சர்வே எண்களின் அடிப்படையில் துல்லியமான கள ஆய்வு நடத்த ஓராண்டு காலம் அவகாசம் கேட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு கடந்த ஜூலை 27, 2026 அன்று 7-வது முறையாக இந்த வரைவு அறிவிப்பை வெளியிட்டு, கருத்துக்களை தெரிவிக்க செப்டம்பர் 25, 2026 வரை அவகாசம் அளித்திருந்தது. இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கும், மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்வதற்கும் இடையே உள்ள சமநிலையை அரசு எவ்வாறு எட்டப் போகிறது என்பதில் தான் இந்த விவகாரத்தின் இறுதி தீர்வு அடங்கியுள்ளது.