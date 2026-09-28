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வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு

வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 6:07 PM IST

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புதுடெல்லி: வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 21-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நவம்பர் 21-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) உத்தரவிட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்த ஆண்டிற்கான வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

INCOME TAX
TAX RETURNS
வருமான வரி தாக்கல்
மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம்
CBDT

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