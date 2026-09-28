வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு
வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 28, 2026 at 6:07 PM IST
புதுடெல்லி: வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 21-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நவம்பர் 21-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) உத்தரவிட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்த ஆண்டிற்கான வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.