‘பெண்களின் கண்ணியத்தின் மீதே கேள்வி’ - திமுக எம்.பி தயாநிதி மாறன் மீது வழக்கறிஞர் புகார்

தி.மு.க மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் மீது புகார் அளித்த வழக்கறிஞர் சுதிர் குமார் ஓஜா
தி.மு.க மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் மீது புகார் அளித்த வழக்கறிஞர் சுதிர் குமார் ஓஜா (ETV Bharat)
பாட்னா: திமுக மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் கூறிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கு எதிராக பீகார் மாநிலத்தின் முசாபர்பூரில் உள்ள உள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வழக்கறிஞர் சுதிர் குமார் ஓஜா, தயாநிதி மாறனுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். நீதிமன்றம் புகாரை ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்த விசாரணையை ஜனவரி 22 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

தயாநிதி மாறன் மீது புகார்

வழக்கறிஞர் சுதிர் குமார் ஓஜா அளித்த புகாரில், “ஜனவரி 15-ஆம் தேதி ஒளிபரப்பான ஒரு செய்தியில், மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் வட இந்தியாவில் பெண்கள் குறித்து மோசமான மற்றும் இழிவான கருத்துக்களை வெளியிட்டார். வட இந்தியாவில் பெண்கள் சமைப்பதற்கும் குழந்தைகளைப் பெற்றெடுப்பதற்கும் மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் படிக்கவும் முன்னேறவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் என்றும் தயாநிதி மாறன் கூறியுள்ளதாக காணொலிகள் வெளியாகி உள்ளன.

இது வட இந்திய பெண்களின் கண்ணியம் குறித்து கேள்வி எழுப்பும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இதுபோன்ற அறிக்கைகள் வட இந்தியாவில் பெண் சமூகத்தை புண்படுத்தியுள்ளது. அவர்களின் கண்ணியத்தை அவமதித்துள்ளது” என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

மேலும், “தயாநிதி மாறனின் கருத்து பெண்களை அவமதிப்பது மட்டுமல்லாமல், மாநிலங்களுக்கு இடையிலான மக்களிடத்தில் நிலவும் சகோதர பந்தத்தை சிதைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்த அறிக்கையால் நான் மனரீதியாக பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி உள்ளேன். நாங்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டதாக உணர்கிறோம்” என்று வழக்கறிஞர் சுதிர் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனவரி 22 விசாரணை

சனாதன தர்மம் குறித்து திமுக தலைவர்கள் முன்பு சர்ச்சைக்குரிய அறிக்கைகளை வெளியிட்டதாகவும் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வரவிருக்கும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை மனதில் கொண்டு அரசியல் ஆதாயம் பெறுவதற்காக இதுபோன்ற அறிக்கைகள் வேண்டுமென்றே வெளியிடப்படுவதாகவும் வழக்கறிஞர் தன் புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தயாநிதி மாறன் மீது கொடுக்கப்பட்ட புகார் மனு
தயாநிதி மாறன் மீது கொடுக்கப்பட்ட புகார் மனு (ETV Bharat)
இந்த வழக்கில், தயாநிதி மாறன் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம், 2023 இன் பிரிவுகள் 74, 75, 79, 192, 298, 352 மற்றும் 251(2) இன் கீழ் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம், ஜனவரி 22 ஆம் தேதி வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்துள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

