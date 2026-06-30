மூன்றாவது நாளாக தொடரும் உண்ணாவிரத போராட்டம்; மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் சோனம் வாங்சுக்
கடந்த மூன்று நாட்களாக உண்ணாவிர போராட்டத்தை தொடர்ந்து வரும் வாங்சுக் தண்ணீர், உப்பு மட்டுமே உட்கொண்டு வருவதாக காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் டிப்கே தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 30, 2026 at 6:09 PM IST
புதுடெல்லி: நீட் தேர்வு முறைகேடு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் மேற்கொண்டுள்ள காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டம் இன்று மூன்றாவது நாளை எட்டியுள்ளது.
'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (CJP) ' சார்பில் கல்வி முறையில் சீர்திருத்தங்கள், வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் கடுமையான நடவடிக்கை மற்றும் தேர்வு முறைகேடுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கடந்த ஜூன் 20-ஆம் தேதி முதல் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
11-வது நாளை எட்டியுள்ள இந்த போராட்டத்தில் தினமும் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் பங்கேற்று ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வரும் காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் டிப்கேக்கு ஆதரவு தரும் வகையில் லடாக்கை சேர்ந்த கல்வியாளரும், சமூக செயற்பாட்டாளருமான சோனம் வாங்சுக் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நேற்று முன்தினம் (ஜீன் 28) முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார்.
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இவரின் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் அனைத்திந்திய மாணவர் சங்கங்களை சேர்ந்த பல மாணவ அமைப்புக்கள் கலந்து கொண்டு வருகிறார்கள். மேலும், இந்த போராட்டத்திற்கு நூற்றுக்கணக்கான விவசாய அமைப்புக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு விவசாயிகள் இந்தப் போராட்டத்தில் இணைந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இதனிடையே உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்வின் சக்கரை அளவு இயல்பை விட குறைந்துள்ளது. தற்போது சக்கரை அளவு 66 ஆக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இது அவரது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மூன்று நாட்களாக உண்ணாவிர போராட்டத்தை தொடர்ந்து வரும் வாங்சுக் தண்ணீர், உப்பு மட்டுமே உட்கொண்டு வருவதாக காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் டிப்கே தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவர்கள் அவரது நாடித்துடிப்பு, ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்டவற்றை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும், அவரின் உடல்நிலை மேலும் மோசமடைந்தால் நிலைமை ஆபத்தானதாக மாறக்கூடும் என்றும் அபிஜித் டிப்கே கவலை தெரிவித்துள்ளார்.