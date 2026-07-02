கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை- பீகாரில் கணவரை இழந்த பட்டியலின பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்
கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய விகாஸ் கோபி, நிதிஷ் குமார், சைலேஷ் குமார் ஆகிய 3 பேரையும் சிறப்பு விசாரணை குழுவினர் (எஸ்ஐடி) 6 மணி நேரத்தில் கைது செய்தனர்
Published : July 2, 2026 at 4:05 PM IST
பாட்னா: பீகார் மாநிலம், நாளந்தா மாவட்டத்தில், கணவரை இழந்த பட்டியலின பெண்ணை, 3 பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, ஆடையின்றி விட்டுச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சாண்டி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட பகுதியில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 30) இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 32 வயதான அந்த பெண்ணை, ஒதுக்குப்புறமான ஒரு இடத்தில் 3 பேர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து விட்டு அவரின் ஆடைகளையும், செல்போனையும் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தால் நிலைகுலைந்த அந்த பெண், இருட்டான பிறகு வீட்டுக்கு வர முயன்றுள்ளார். அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஒரு பெண், இவருடைய நிலையை பார்த்து, ஒரு சல்வாரை கொடுத்துள்ளார். மற்றொருவர் ஒரு துண்டை கொடுத்துள்ளார்.
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அந்த வழியாக சென்றவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில், போலீசார் ரோந்து வாகனம் வந்து அந்த பெண்ணை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 3 பேரையும் புதன்கிழமை அதிகாலை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
தனக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண் கூறுகையில், "தோழி ஒருவர் மூலமாக எனக்கு அறிமுகமான விகாஸ் என்பவர், என் செல்போனுக்கு ரீசார்ஜ் செய்து தருவதாகவும், சில மருந்துகள் வாங்கித் தருவாகவும் கூறினார். அவர் அழைத்ததால் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ராம்பூர் ரயில் நிலையத்திற்குச் சென்றேன்.
அங்கு என்னை சந்தித்த அவர், என்னை இருசக்கர வாகனத்தில் ஒதுக்குப்புறமான இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார். தனது நண்பர்கள் இருவரையும் வர வழைத்து, என்னை நாசம் செய்து விட்டனர். நடந்த சம்பவத்தை வெளியில் சொல்லக் கூடாது என்று என்று மிரட்டிவிட்டு, என் செல்போனையும் எனது உடைகளையும் எடுத்துச் சென்று விட்டனர்" என்று தெரிவித்தார்.
இது குறித்து நாளந்தா மாவட்ட எஸ்.பி. பாரத் சோனி கூறுகையில், "ஒரு பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யபட்டதாக செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 8 மணிக்கு எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. போலீஸ் ரோந்து வாகனம், அந்த பெண்ணை அழைத்து வந்து, அவரிடம் வாக்குமூலம் பெற்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, திருட்டி, பொது அமைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது ஆகிய பிரிவுகள் மற்றும் எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமைத் தடுப்பு சட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
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சம்பவத்தின் தீவிரம் கருதி, சிறப்பு விசாரணைக் குழு (எஸ்ஐடி) அமைக்கப்பட்டது. அந்தக் குழுவினர், சம்பவத்தில் தொடர்புடைய விகாஸ் கோபி, நிதிஷ் குமார், சைலேஷ் குமார் ஆகிய 3 பேரையும் 6 மணி நேரத்தில் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் செல்போனும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கைதான விகாஷ் மற்றும் நிதிஷ் ஆகிய இருவரும் கொலை, சட்ட விரோதமாக ஆயுதம் வைத்திருந்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள்" என்றார்.