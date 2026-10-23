வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புயல்; தமிழகத்தில் மழை உண்டா?
காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் இன்று மாலை முதல் அடுத்த புதன்கிழமை வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 3:04 PM IST
புது டெல்லி: வங்க கடலில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு பகுதிகளில் இன்று அதிகாலை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி ஒன்று உருவாகி இருப்பதாகவும், வரும் 26ஆம் தேதிக்குள் புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியால் தமிழகம் முழுக்க பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், வங்கக்கடலில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு பகுதிகளில் மற்றொரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி இருக்கிறது. இது மேலும் வலுப்பெற்று வரும் நாட்களில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் ஆந்திரா மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஒடிசா கடற்கரைகளை நோக்கி நகரும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது அதே பகுதியில் நீடித்து, நாளை (அக்டோபர் 24) காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறவும், பின்னர் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 25) மேலும் தீவிரமடைந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக மாறவும் வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. மேலும் மேற்கு மத்திய வங்காள விரிகுடா பகுதியில் அக்டோபர் 26 (திங்கட்கிழமை) காலைக்குள் வலுப்பெற்று புயலாக மாற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
புயல் வலுப்பெற கூடும்
புயலாக மாறும் பட்சத்தில் அது மேலும் தீவிரமடைந்து, அடுத்த 2 நாட்களில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் அதனை ஒட்டிய ஒடிசா கடற்கரை பகுதிகளை நோக்கி நகரும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது. இருப்பினும் புயலின் தீவிரம் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று வானிலை மைய தலைமை இயக்குநர் மிருத்யுஞ்சய் மகாபத்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
Under the influence of yesterday’s upper-air cyclonic circulation over Southeast and adjoining Eastcentral #Bay_of_Bengal, a low pressure area formed over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal at 0530 hours IST of today, the 23rd October, 2026. It is most likely to persist over the same region and intensify into a depression on 24th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a deep #depression on 25th October & into a #cyclonic_storm over the Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning. It would then continue to intensify further and move west-northwestwards towards North #Andhra_Pradesh and adjoining South #Odisha coasts during subsequent 2 days.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
இந்நிலையில், புயல் குறித்து மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும், இந்த தாக்கங்களையும் சூழ்நிலைகளையும் எதிர்கொள்ள அரசு தயாராக இருப்பதாகவும் ஒடிசா பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
காற்று எச்சரிக்கை
காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ள நிலையில், மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று (அக்.23) மாலை முதல் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் எனவும், இந்த காற்றின் வேகம் மணிக்கு 35 - 45 கஇ.மீ வேகத்தில் இருக்கும் எனவும், இடையிடையே மணிக்கு 55 கி.மீ வேகம் வரையும் காற்று வீசக்கூடும் எனவும் இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்திருக்கிறது.
நாளை (அக்24) மாலை காற்றின் வேகம் மேலும் அதிகரித்து மணிக்கு 45-55 கி.மீ வேகத்திலும், சில நேரங்களில் 65 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்றும், அக்.25ஆம் தேதி மாலைக்குள் கிழக்கு மத்திய, அதனை ஒட்டிய மேற்கு மத்திய மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 50-60 கி.மீ. வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கி.மீ. வரையும் பலத்த காற்றாக மாறக்கூடும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது.
அக்.26 முதல், வங்கக்கடலின் மேற்கு மத்திய மற்றும் அதனை ஒட்டிய கிழக்கு மத்தியப் பகுதிகளில், மணிக்கு 70-80 கி.மீ. வேகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும், இது மணிக்கு 90 கி.மீ. வரை வேகத்தில் திடீரென அதிகரிக்கலாம். இது வலுப்பெற்று, அக்டோபர் 28 வரை மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகரும்போது காற்றின் நிலை மேலும் மோசமடையக்கூடும் என்று எச்சரித்திருக்கிறது.
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முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் இன்று மாலை முதல் அடுத்த புதன்கிழமை வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தவிர, கப்பல் போக்குவரத்து, துறைமுகம் மற்றும் கடல்சார் நிறுவனங்கள், அக்டோபர் 23 முதல் 29 வரை வானிலை முன்னறிவுப்புகளை கண்காணித்து அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.