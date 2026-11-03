கரையை கடந்தது ‘முரசு’ புயல் - கடலூர் தாலுகாவில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு 100 கி.மீ முதல் 110 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 120 கி.மீ வேகத்திலும் காற்று வீசியது.
Published : November 3, 2026 at 7:00 AM IST
சென்னை: தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவாகி இருந்த ‘முரசு’ புயல் ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது. புயலின் தாக்கத்தால் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் கடலூர் தாலுகாவில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் மாவட்ட நிர்வாகம் விடுமுறை அறிவித்திருக்கிறது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வந்த ‘முரசு’ புயல், ஆந்திர மாநிலத்தின் தெற்கு கடலோரப் பகுதியான ஓங்கோலுக்கு அருகே நெல்லூர் மற்றும் நரசாபூர் இடையே இன்று அதிகாலை கரையை கடந்தது. புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு 100 கி.மீ முதல் 110 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 120 கி.மீ வேகத்திலும் காற்று வீசியது. குறிப்பாக, புயல் கரையை கடந்தபோது பலத்த காற்றுடன் கனமழையும் பெய்தது.
கடலூர் தாலுகாவில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
முரசு புயல் எதிரொலியாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர் தாலுகாவில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது.