டிட்வா புயலால் இலங்கையில் சிக்கித் தவித்த இந்தியர்கள் பத்திரமாக மீட்பு
இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தியத்தலாவ ராணுவ முகாம் மற்றும் கொழும்புவிலிருந்து மொத்தம் 57 இலங்கை ராணுவ வீரர்கள் மீட்புப் பணிகளுக்காக கொத்தமலையில் இறக்கிவிடப்பட்டுள்ளனர்.
Published : December 1, 2025 at 11:29 AM IST
திருவனந்தபுரம்: டிட்வா புயல் காரணமாக இலங்கையில் சிக்கித் தவித்த 200க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் திருவனந்தபுரத்துக்கு பாதுகாப்பாக அழைத்து வரப்பட்டனர்.
தென்மேற்கு பருவக்கடலில் உருவான டிட்வா புயல் காரணமாக இலங்கையில் கனமழை பெய்துவருகிறது. இந்த புயலால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 150க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்; கிட்டத்தட்ட 200 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த புயல் காரணமாக இலங்கையில் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், சுற்றுலா மற்றும் வேறு காரணங்களுக்கான இலங்கைக்கு சென்றவர்களால் நாடு திரும்ப முடியாத சூழல். சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் அங்கு சிக்கிய நிலையில் அவர்கள் விரைவில் இந்தியா திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எண்று தூதரக உயர் அதிகாரி தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று (நவ.30) இரவு 7.30 மணியளவில் கொழும்புவிலிருந்து இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் மூலம் பயணிகள் பலர் திருவனந்தபுரத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து மேலும் 135 பேர் C-130 J விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரத்தை வந்தடைந்தனர்.
இந்த மீட்பு பணிகள் குறித்து பாதுகாப்பு செய்தி தொடர்பாளர் கூறுகையில், “இலங்கைக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கவும், தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர்களை ஏற்றிச் செல்லவும் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்திய விமானப் படையின் IL-76 மற்றும் C-130J கனரக விமானங்கள் மூலம், இலங்கையில் சிக்கித் தவித்த இந்திய பயணிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
டிட்வா புயல் காரண்மாக இலங்கையில் கடுமையான இயற்கை பேரழிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் அங்குள்ள மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் வகையில் ‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ உருவாக்கப்பட்டு, பேரிடர் நிவாரணம் மற்றும் தேவையான உதவிகளை இந்திய விமானப்படை செய்துவருகிறது” என்றார்.
மேலும் இந்த பேரிடர் மீட்புப் பணிகள் குறித்து HADR செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், 'இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தியத்தலாவ ராணுவ முகாம் மற்றும் கொழும்புவிலிருந்து மொத்தம் 57 இலங்கை ராணுவ வீரர்கள் மீட்புப் பணிகளுக்காக கொத்மலையில் இறக்கிவிடப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
இலங்கையின் மத்திய மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள கொத்மலையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு சிக்கி தவித்த மக்களை பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில், இந்திய விமானப்படையின் உதவியால் கருட் கமாண்டோக்கள் அங்கு இறக்கப்பட்டனர். 24 மணிநேரமும் இயங்குகிற 2 இந்திய ஹெலிகாப்டர்கள் மீட்புப் பணிகளுக்காக இதுவரை 12க்கும் மேற்பட்ட முறை அங்கு சென்று வந்துள்ளன' என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.