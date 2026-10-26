தீவிர புயலாக மாறும் ‘அர்னாப்’ புயல் - 7 துறைமுகங்களில் 3ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
புயலானது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அக்டோபர் 28, 2026 அன்று முற்பகலில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைகளைக் அதி தீவிர புயலாக கரைய கடக்கும்.
Published : October 26, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 1:03 PM IST
சென்னை: தென்கிழக்கு மற்றும் மத்திய கிழக்கு வங்கக் கடலில் ‘அர்னாப்’ புயல் உருவாகியுள்ளது. மணிக்கு 15 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வரும் இந்த புயலானது அக்டோபர் 28 அன்று கரையை கடக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று தீவிர புயலாக வலுப்பெறும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
நாகைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்
‘அர்னாப்’ புயல் வலுப்பெற்று வரும் நிலையில், இன்று நாகை மாவட்டத்துக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுத்திருக்கிறது வானிலை மையம். மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது. நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், திருப்பூர், கன்னிகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை மிதமான மழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புயல் ஒடிசா பகுதியில் கரையை கடக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் புயலை எதிர்கொள்ள அம்மாநில அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
3ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை
வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் முதல் புயலாக உருவாகியிருக்கிறது ‘அர்னாப்’ புயல். இந்த புயலானது இன்று நள்ளிரவு முதல் தீவிர புயலாக வலுவடையும் என வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்நிலையில் ஏற்கனவே 9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதில் சென்னை, எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி, நாகை, கடலூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய 7 துறைமுகங்களில் 3ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. பாம்பன் மற்றும் தூத்துக்குடி துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
வங்கக் கடலில் ‘அர்னாப்’ புயல் உருவாகியுள்ளதை அடுத்து பாதுகாப்பு கருதி கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் இருந்து விசைப்படகு மூலம் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றுள்ள மீனவர்கள் உடனடியாக கரைக்கு திரும்ப தமிழக மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது. மேலும், மறு உத்தரவு வரை மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குச் செல்லக்கூடாது எனவும் தெரிவித்திருக்கிறது. அதேபோல், புதுச்சேரி அரசாங்கமும் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல தடை விதித்திருக்கிறது.
2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
தமிழ்நாட்டில் சென்னை, எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி, பாம்பன், கடலூர், நாகை, தூத்துக்குடி, புதுச்சேரி, காரைக்கால் உள்ளிட்ட 9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஆந்திர மாநிலத்துக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அர்னாப் புயல்
அக்டோபர் 24 அன்று மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று, அக்டோபர் 25 மாலை 5 மணிக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அதே பகுதியில் நிலவியது.
இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (அக்டோபர் 26) நள்ளிரவில் மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் மேலும் தீவிரமடைந்து தீவிர புயலாகவும், அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி அதே பகுதியில் அதி தீவிர புயலாகவும் மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
அதன்பிறகு, இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அக்டோபர் 28, 2026 அன்று முற்பகலில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைகளைக் அதி தீவிர புயலாக கரைய கடக்கும். இந்த புயலுக்கு இந்திய வானிலை மையம் ‘அர்னாப்’ என பெயரிட்டுள்ளது.