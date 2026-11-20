'அக்வான்' புயல் கோரத்தாண்டவம்: தேவதையாக வந்து மூதாட்டிக்கு உதவிய 'ஆஷா' பணியாளர்
நான் என்ன செய்வது? என்று தெரியாமல் இறைவனிடம் முறையிட்டேன். அப்போது தான் 'ஆஷா' பணியாளர் பனிதா, ஒரு தேவதையாக என் முன் வந்து காப்பாற்றினார் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார் மூதாட்டி சுனந்தா.
Published : November 20, 2026 at 5:25 PM IST
புரி (ஒடிசா): 'அக்வான்' புயலின் கோரத்தாண்டவத்திற்கு மத்தியில், ஆதரவற்ற மூதாட்டி ஒருவரை 'ஆஷா' பணியாளர் ஒருவர் தோளில் சுமந்து சென்று தன் வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுத்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் ஒடிசாவில் அரங்கேறியுள்ளது.
ஒடிசா கடற்கரையை 'அக்வான்' புயல் நெருங்கிய நிலையில், புரி மாவட்டத்தில் உள்ள திரிதேவ் நகர் பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் இடைவிடாமல் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இந்த பகுதியில் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ள ஒரு தகர வீட்டில் சுனந்தா ரவுத் என்ற மூதாட்டி வசித்து வந்தார்.
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு ஒடிசாவை தாக்கிய சக்தி வாய்ந்த 'ஃபானி' புயலின் போது கணவரை இழந்த சுனந்தா, அன்று முதல் தனிமையில் வசித்து வருகிறார். வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடு காரணமாக அவரால் பிறர் உதவியின்றி எழுந்து நடக்கவோ, நகரவோ முடியாது.
வியாழக்கிழமை இரவு புயல் தீவிரமடைந்த போது, தனது வீட்டின் மேற்பகுதி தகரம் காற்றில் பறந்து விடுமோ என்ற மரண பயத்தில் சுனந்தா தவித்தார். ஒரே ஒரு இரவு மட்டும் தங்க இடம் தருமாறு அக்கம்பக்கத்தினரிடம் அவர் கெஞ்சிக் கேட்டுள்ளார். ஆனால், புயல் பீதியில் இருந்த அக்கம்பக்கத்தினர் தங்களது பாதுகாப்பை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு கதவுகளை அடைத்துக் கொண்டதால், சுனந்தா ஆதரவின்றித் தனிமையில் தவித்து வந்தார்.
தேவதையாக வந்து காப்பாற்றிய 'ஆஷா' பணியாளர்
இந்த இக்கட்டான சூழலில், புயல் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் மீட்புப் பணிகளுக்காக அந்த பகுதியில் களப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 'ஆஷா' சுகாதாரப் பணியாளர் பனிதா பெஹெரா, மூதாட்டி சுனந்தாவின் நிலை குறித்து அறிந்து உடனடியாக அவரது வீட்டிற்கு விரைந்தார்.
ஆபத்தான நேரத்தில் தன்னைக் காப்பாற்ற வந்த பனிதாவை பார்த்ததும் மூதாட்டி சுனந்தா கண் கலங்கினார். சற்றும் தாமதிக்காத பனிதா பெஹெரா, நடக்க முடியாத நிலையில் இருந்த நிலையில் தனது தோளில் சுமந்து கொண்டு, கொட்டும் மழையிலும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு சென்றார். மேலும், அந்த மூதாட்டியை முகாமில் விடாமல், புயல் ஓயும் வரை தனது வீட்டிலேயே தங்க வைத்தும் பராமரித்து வருகிறார்.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய மூதாட்டி சுனந்தா, "பனிதாவை பார்த்தவுடன் தான் எனக்கு நிம்மதியே வந்தது. தங்குவதற்கு அண்டை வீட்டார் வீடுகளில் இடம் தர மறுத்துவிட்டனர். உங்கள் வீட்டில் இருந்து எனக்கு சாப்பிட எதுவும் வேண்டாம். ஆனால், இரவு தங்குவதற்கு மட்டும் ஒரு பாதுகாப்பான இடம் தேவை என்று அவர்களிடம் கூறினேன். ஆனால் யாரும் மனம் இறங்கவில்லை. பின்னர் நான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இறைவனிடம் முறையிட்டேன். அப்போது தான் 'ஆஷா' பணியாளர் பனிதா, ஒரு தேவதையாக என் முன் வந்து என்னை காப்பாற்றினார்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
அப்போது பனிதா, "அந்த மூதாட்டியை அங்கேயே விட்டுச் செல்ல எனக்கு மனம் இல்லை. மழை மற்றும் புயல் குறித்த வானிலை முன்னெச்சரிக்கை எங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருந்தது. அந்தப் பகுதியில் பாதுகாப்பு முகாம் எதுவும் இல்லை என்பதை அறிந்தேன். அக்கம்பக்கத்தினர் உதவ முன்வராததால், மூதாட்டியை காப்பாற்றுவது எனது பொறுப்பு என்று நான் உணர்ந்தேன்" என்றார்.
மேலும் அவர், "நான் என் கடமையை தான் செய்தேன். நான் ஏதோ மிகப் பெரிய சாதனையை நிகழ்த்திவிட்டதாக நினைக்கவில்லை. மனிதர்களாகிய நாம் மற்றவர்கள் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும். மூதாட்டி சுனந்தாவைப் பராமரிக்க யாரும் இல்லாததால், மாவட்ட நிர்வாகம் அவருக்கு ஒரு நிரந்தர வீட்டை வழங்க வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு வீடு கிடைத்தால் அது உதவியாக இருக்கும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில் மூதாட்டி சுனந்தா, "புயல் கடந்த நிலையில், இப்போது என் வீட்டிற்குப் புறப்படுவது பாதுகாப்பானது. ஆனால், எனக்கு கான்கிரீட் வீட்டை அரசு ஒதுக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
குவியும் பாராட்டுகள்
அனைவரும் தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளப் பாதுகாப்பான இடங்களைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ஒரு மூதாட்டியின் உயிரைக் காப்பாற்றிய 'ஆஷா' பணியாளர் பனிதா பெஹெராவின் இந்தச் செயல் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
உள்ளூர் மக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும், மாவட்ட நிர்வாகமும் பனிதாவின் தன்னலமற்ற மனிதநேயச் செயலுக்குப் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.