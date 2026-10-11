கலாச்சாரத்தை தேடி ஒரு சைக்கிள் பயணம்: ஒடிசா வந்தடைந்த தென்கொரிய பேராசிரியர்
இங்குள்ள மக்களின் வாழ்க்கை முறை மற்ற நாடுகளில் இருப்பதை போலில்லை. வெவ்வேறு மொழிகள், கலாச்சாரங்கள், உணவு மற்றும் உடைகள் என அனைத்திலும் மாறுபட்டு உள்ளன என தென்கொரிய பேராசிரியர் கூறியுள்ளார்.
Published : October 11, 2026 at 1:00 PM IST
சம்பல்பூர்: கலாச்சாரங்களையும், மக்களையும் நேரில் காணும் பொருட்டு சைக்கிளில் உலகை சுற்றி வரும் 61 வயதான தென்கொரிய பேராசிரியர் தற்போது ஒடிசா வந்துள்ளார்.
தென்கொரியாவைச் சேர்ந்தவர் சோங் யங் பாக். 61 வயதான இவர் கியுங் ஹீ பல்கலைக்கழகத்தில் வரலாற்றுத்துறையின் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்தார். தற்போது ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார். பொதுவாக, பணி ஓய்வு பெறும் ஒவ்வொருவரும், தங்களின் ஓய்வு காலத்தை மிகவும் அமைதியான வகையிலேயே கடத்த ஆசைப்படுவார்கள்.
ஆனால், சோங் யங் பாக் சற்றே வித்தியாசமானவராக இருக்கிறார். அவர், தன்னுடைய ஓய்வு காலத்தை இருக்கையிலோ அல்லது செல்போனிலோ கழிக்க விரும்பவில்லை. மாறாக உலகை சுற்றி பார்க்கும் வகையில், அவர் தனது பயணத்தைத் தொடங்கி இருக்கிறார். மிதிவண்டியிலேயே அவர் உலகைச் சுற்றி பார்க்க புறப்பட்டிருக்கிறார்.
தற்போது, ஒடிசாவின் சம்பல்பூரில் பாக் வலம் வந்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஜனவரி 4ஆம் தேதி தனது பயணத்தை தொடங்கிய அவர், இதுவரை சீனா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளை சுற்றி பார்த்துவிட்டு தற்போது இந்தியா வந்தடைந்திருக்கிறார்.
ஏற்கனவே இந்தியாவில் மேற்கு வங்கம், மஹாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு சென்றுவிட்டநிலையில், தற்போது ஒடிசாவின் சம்பல்பூர் வந்திருக்கிறார். அந்தந்த நாடுகளின் கலாச்சாரங்கள், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் உணவு முறைகளை அறிந்துக் கொள்ளும் ஆர்வத்தின் அடிப்படையிலேயே தன்னுடைய இந்த பயணத்தை தொடங்கியிருப்பதாக தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த முன்னாள் வரலாற்று பேராசிரியர் கூறியிருக்கிறார்.
முன்னதாக மொராக்கோவில் இருந்து இந்தியா வந்தடைந்த பாக், மும்பையில் இருந்தே தன்னுடைய இந்திய சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார். சுமார் ஒன்றரை மாதங்களாக அவர் இந்தியாவில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
தன்னுடைய இந்த மிதிவண்டி சுற்றுப்பயணம் தொடர்பாக பாக் கூறியதாவது, "இந்தியா ஒரு பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு. பல்வேறு மதங்கள் மற்றும் மாறுபட்ட கலாச்சாராங்களைக் கொண்ட நாடாகவும் இந்தியா இருக்கிறது. இங்குள்ள மக்களின் வாழ்க்கை முறை மற்ற நாடுகளில் இருப்பதை போல் இல்லை. வெவ்வேறு மொழிகள், கலாச்சாரங்கள், உணவு மற்றும் உடைகள் என அனைத்திலும் மாறுபட்டு உள்ளன. இது என்னை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் இருக்கிறது.
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இந்திய உணவுகள் எனக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளது. அதை நான் விரும்பி சாப்பிடுகிறேன். இந்தியாவின் பண்டைய வரலாறு மற்றும் அதன் பன்முகக் கலாச்சாரம் குறித்து நான் நன்கு அறிவேன். குறிப்பாக, சம்பல்பூரின் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீர சுரேந்திர சாய்-இன் போராட்டம் குறித்தும் எனக்கு தெரியும்" என அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஒடிசா ஒரு அமைதியான மாநிலம். நான் இங்கு பாதுகாப்பாக உணர்கிறேன். ஒடிசா உணவுகள் சற்று காரமாக இருந்தாலும், அது மிகவும் சுவையாக இருக்கிறது. விரைவில் கொல்கத்தா செல்ல இருக்கிறேன். அந்நகரத்தின் கலாச்சாரத்தை, மும்பை கலாச்சாரத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க ஆவலுடன் காத்துள்ளேன். ஏஐ தொழில்நுட்பம் இந்த உலகை மாற்றியிருக்கலாம். ஆனால், கலாச்சாரங்களையும், மக்களையும் நேரில் காண்பது ஈடு இணையற்ற ஓர் அனுபவமாக உள்ளது" என அவர் தெரிவித்தார்.