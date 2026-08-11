காவிரியில் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கவும் - கர்நாடகாவுக்கு காவிரி நதி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு உத்தரவு
காவிரியில் உரிய நீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை, உச்சநீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி விசாரிக்கிறது.
By PTI
Published : August 11, 2026 at 6:12 PM IST
புதுடெல்லி: காவிரியில் வினாடிக்கு 12,000 கனஅடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நதி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு உத்தரவிட்டுள்ளது.
காவிரி நதிநீர் பகிர்வு தொடர்பாக தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகம் இடையே தொடர்ந்து பிரச்சனை நீடித்து வரும் நிலையில் இந்த உத்தரவை காவிரி நதி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு பிறப்பித்துள்ளது.
இதற்கு முன்பு, காவிரி நதி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் கூட்டம், கடந்த ஜூலை 28ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில், காவிரியில் வினாடிக்கு 3,500 கனஅடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடும்படி கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. அந்த உத்தரவை பின்பற்றி, காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையமும் கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிட்டது.
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இந்நிலையில், காவிரி நதிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் கூட்டம், அந்தக் குழுவின் தலைவர் வினீத் குப்தா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், காவிரியில் உரிய நீரை கர்நாடகா திறந்துவிடவில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
அதாவது, பிலிகுண்டுலு வழியாக ஜூலை 29ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி வரை, வினாடிக்கு 158 கனஅடி முதல் 550 கன அடி வரை மட்டுமே தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது என்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, காவிரியில் வினாடிக்கு 12,000 கன அடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நதி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, காவிரியில் தமிழகத்திற்கு உரிய நீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி ஒரு மனு தாக்கல் செய்தது.
அந்த மனுவை பரிசீலித்த உச்சநீதிமன்றம், மனுவை ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி விசாரிக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மல்யா பக்சி, வி.மோகனா அமர்வு முன் பரிசீலனைக்கு வந்தபோது, இந்த ஆண்டு போதிய அளவு மழை பெய்யாத நிலையில் காவிரியில் இருந்து உரிய நீரை தமிழ்நாடு பெறவில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், வழக்கை ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) விசாரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.